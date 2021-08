„Jde o tradiční bezpečnostně-prezentační akcí všech složek integrovaného záchranného systému spolupracujících na území Národního parku Šumava. Letošní jedenáctý ročník se od desátého liší akorát počasím, protože to, co zde probíhá, se mělo konat v roce 2020. Zaměřili jsme se na hašení lesních požárů v oblasti Šumavy. K vidění bylo řazení techniky, shazování vody bambi vakem pomocí vrtulníku armády. Nechybělo ani prověření letištní plochy,“ řekl za pořadatele Petr Šrail z Informační a strážní služby Národního parku Šumava.

Letadlo bylo velkým lákadlem pro mnohé návštěvníky, děti si ho s nadšením prohlížely a podívaly se i dovnitř. Stejně tak měl velký ohlas seskok parašutistů z letadla, které diváci odměnili potleskem.

Nechyběla ukázka techniky hasičů, policie, horské služby, záchranářů a dalších složek. Děti měly možnost se nechat svézt na čtyřkolkách, což lákalo hlavně ty menší.

K vidění byla i ukázka práce s pátracími psy, hasiči předvedli požární útok, ale i například to, jak se zachovat, když v kuchyni začne hořet pánev.

Příchozí byli nadšení. „Dnes se to povedlo, neprší a tak jsem tady mohli strávit více času. Viděli jsme vrtulník i letadlo a bylo to super, děti si to skvěle užily. Skvělý program,“ zhodnotila jedna z návštěvnic Renata Černá.