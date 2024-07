Radní města na svém jednání schválili zadání veřejné zakázky na obnovu obrusné vrstvy silnice na Bobelovce firmě SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, a to za cenu 1,89 milionu korun včetně DPH.

„Předmětem je obnova asfaltové obrusné vrstvy vozovky části místní komunikace v úseku od okraje výrobního areálu firmy Šlechta a.s. po točnu autobusů na Bobelovce,“ vysvětlil starosta Michal Kozár. S pracemi by se mělo začít 16. září a hotovo by mělo být 18. října.

V těchto místech také během letních prázdnin pokračují stavební úpravy zmíněné točny autobusů a s nimi související prodloužení chodníku a úpravy zastávky MHD. Veškeré práce souvisejí s probíhající dostavbou nového domova pro seniory, jehož provoz by se měl zahájit už letos na podzim.

