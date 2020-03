„Jeden z mužů nejdříve svého bratra napadl údery pěstmi. Pak mu vyhrožoval, že ho zabije a vykuchá jako prase,“ popsala policejní mluvčí Hana Millerová.

Agresor potom vyndal z kuchyňské linky nůž a bodl bratra do levého předloktí. Zranění mu nejdříve ošetřili zdravotní záchranáři, kteří přivolali policii a potom muže převezli do jindřichohradecké nemocnice. Poškozený pak byl do 10. února práce neschopný.

Třeboňští policisté začali případ prověřovat pro přečin úmyslného ublížení na zdraví i nebezpečného vyhrožování. Nyní ho museli odložit, protože zraněný muž nedal souhlas s trestním stíháním svého bratra.

Podle policejní mluvčí Hany Millerové ke stažení souhlasu s trestním stíháním občas dochází. „Pokud jde o lehkou újmu na zdraví a případ se stane mezi příbuznými nebo partnery, tak je možné souhlas odvolat. Pokud by šlo o těžkou újmu na zdraví, tak ze zákona trestní stíhání zastavit nejde,“ zmínila mluvčí.

Poškození mají lhůtu, do které se musí vyjádřit, zda trestní stíhání chtějí, nebo ne. „Pokud řeknou, že se stíháním nesouhlasí, musíme ze zákona případ odložit. Dotyčná osoba se pak už v té konkrétní věci nikdy stíhat nemůže. U některých rodin ale máme zkušenosti, že se napadení opakují, zvláště pak pod vlivem alkoholu,“ dodala Hana Millerová.