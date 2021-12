Boj o záchranu skončil úspěšně. Opařany povede oceňovaný psychiatr

Od 1. ledna 2022 nastupuje do Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech nový lékařský tým pod vedením doc. MUDr. Michala Goetze, PhD. Největší dětská psychiatrická nemocnice v České republice tak ukončila definitivně boj o svou záchranu a i nadále bude poskytovat komplexní zdravotní služby lůžkové pro neodkladné psychiatrické akutní stavy zejména z Jihočeského kraje, a dále pro stavy vyžadující následnou péči v oboru dětské a dorostové psychiatrie pro děti od 3-18 let z celé ČR. Nový tým se skládá ze šesti lékařů, kteří od ledna nastupují do služeb.

Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech na Táborsku. | Foto: Deník/Jiří Dintar

Dočasně pověřený ředitel nemocnice a vedoucí lékař doc. MUDr. Michal Goetz, PhD. je vynikající odborník v oboru dětské a dorostové psychiatrie, ceněný i v zahraničí. Přichází z Psychosomatické kliniky v Praze 6, kde zastával pozici odborného lékaře a zároveň byl i poradcem Národního ústavu pro duševní zdraví. Prošel dlouhodobými pracovními zkušenostmi vedoucího pracovníka na Dětské psychiatrické klinice 2.LF UK, v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, na Dětské psychiatrické klinice FN v Motole jako vedoucí diagnostického oddělení. Má velkou zahraniční zkušenost na dětských psychiatrických klinikách v USA a Kanadě. Je aktivním recenzentem. Je dále členem České psychiatrické společnosti ČLS JEP, její sekce pro Dětskou a dorostovou psychiatrii a Viceprezidentem International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) a dalšími. Doc. MUDr. Michal Goetz, PhD.Zdroj: DPN Opařany„Jsem velmi rád, že tato unikátní nemocnice může dále pokračovat a pomáhat dětem. A pevně doufám, že se nám podaří úspěšně navázat na paní ředitelku a primářku MUDr. Hodkovou, která předává nemocnici ve výborné kondici. Velmi rád bych s novým týmem pokračoval ve všech aktivitách a nabídl opět všem spolupracovníkům kvalitní pracovní prostředí a pacientům maximální péči,“ uvádí Goetz. Novou primářkou se od 1. ledna 2022 stává MUDr. Pavla Novotná, která přichází z Psychiatrické ambulance pro děti, dorost a rodiče v Českých Budějovicích. Lékařka Novotná je soudní znalec v odvětví Zdravotnictví, oboru Psychiatrie se specializací Dětská a dorostová psychiatrie. Její výhodou je i znalost prostředí v DPN Opařany, kde v minulosti sloužila jako řadová lékařka. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany hledá ředitele. Výběrko bude v prosinci Ředitelka a primářka MUDr. Iva Hodková odchází k 31.12.2021 spolu s primářkou MUDr. Janou Holendovou do důchodu. A k novému týmu dodává: „Jsem velmi ráda, že společné úsilí celého současného týmu DPN v poskytování moderních služeb ambulantních a lůžkových, jak akutních, tak následných v oblasti dětské a dorostové psychiatrie bude i nadále pokračovat a dál se rozvíjet. Pokračování budou mít i ambulance fyzioterapie, dále provoz lékárny, klinických laboratoří, Záchranné služby Jihočeského kraje a výhledově snad bude pokračovat i dobře zavedená ambulance dětské a dorostové psychiatrie. Kolega Michal Goetz je zkušený lékař. Je již realitou, že pravě on byl pověřen i vedením poměrně složité a specifické nemocnice. Je nadějnou zárukou jejího budoucího fungováni.“ Jana Sosna Voňavková, tisková mluvčí DPN Opařany