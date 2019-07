Jako na Divokém západě to v sobotu vypadalo v Boršově nad Vltavou. Vůbec poprvé se zde uskutečnilo rodeo. Zdejší kemp Poslední štace se stal totiž dějištěm Mistrovství České republiky v rodeu.

Jak uvedl Jan Veselý z pořádající neziskové organizace Rodeo Corral, účast byla hojná. „Celkem je tu zapsaných třicet sedm startujících,“ uvedl Jan Veselý s tím, že patnáct z nich jsou zástupkyně něžného pohlaví. Pro ty byla připravená speciální disciplína Bikini barrel race neboli slalom kolem barelů v plavkách. Do té se i přes nevlídnost sobotního počasí přihlásilo deset odvážlivkyň.

To Jan Veselý dal přednost tradičním dobytkářským disciplínám. Se svým 17letým koněm Johnym se účastnil nejen takzvaného třídění dobytčete, ale také třeba lasování a kácení telete. „Líbí se mi práce s dobytkem,“ odpovídal na otázku, co má na rodeu nejradši. O tom, že by byl rád kovbojem, snil už jako malý kluk. „Moc se mi líbily westernové filmy, které jsem jako kluk sledoval,“ smál se s tím, že rodeovým závodníkem je od roku 2007.

To teprve druhým rokem závodí v rodeu Lenka Mahušková. Na jih Čech přijela až z Fulneku. Její srdeční záležitostí jsou ale rychlostí disciplíny. „Závodím ve slalomu kolem barelů,“ přibližovala disciplínu. Na start se postavila s 15letým koněm Gastonem. „Je rychlý a divoký,“ řekla na jeho adresu.

Jak se kůň na takovou disciplínu připravuje? „Musíte mít doma kolbiště, nejlepší je písková hala. Nejprve se musí kůň naučit na povely a pak natrénujete slalom a otáčení kolem sudů,“ prozradila Lenka Mahušková recept na úspěch. Na otázku, proč si vybrala zrovna tuto disciplínu, odpověděla: „Baví mě na tom ta rychlost, je to adrenalin.“