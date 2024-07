Během turnaje tekly doslova slzy i pot, všichni odcházeli s plnými břichy a označkování bobulovinami, zejména v oblasti úst. Nikomu to nevadilo, protože to k tomu patří, někteří s 37 mužů se v polovině uplynulého času dokonce dožadovali přidávání rozvařených borůvek, se slovy: „Je to suché, nechce to klouzat do krku!“

Podle pořadatelského týmu se zapojili nejen Jihočeši, ale štěstí přijeli zkusit i jedlíci ze vzdálenějších míst, například z Karlových Varů či hlavního města Prahy.

Králové a královna

Prvenství obhájil rekordman z roku 2019, Josef Vohančík, který tehdy snědl 27 knedlíků. Tentokrát dorazil po pauze a startoval s číslem šest. Do svého žaludku poslal neuvěřitelných 23 knedlíků. „Před závodem jsem držel dietu, respektive včera jsem jedl pouze čtyři rajčata a dva banány. Nic jiného jsem nejedl, abych měl hlad. Ale na večer už mám doma připravenou svíčkovou, na kterou se těším,“ prozradil vítěz.

Druhé místo obsadil loňský vítěz Luboš David s číslem tři s 21 knedlíky a třetí se umístil Luboš Maurenc, který pozřel 16 kusů kynuté pochoutky. „Před měsícem jsem závodil v Dolní Pěně na Jindřichohradecku, kde se pojídali jahodové knedlíky, tam jsem vyhrál,“ podotkl stříbrný Luboš David s tím, že ho tak druhá příčka příliš netrápí.

Královnou borůvkových knedlíků se po devíti spapaných kouscích stala Martina Suchanová, která měla jen dvě další soupeřky.

Šéf kuchyně, David Bujnovský Deníku popsal, že letos pro oblíbený foodfestival připravili s kuchařkami, maminkou, tetičkami a dalšími příbuznými, na osm tisíc knedlíků, včetně těch soutěžních. „Bude to stačit, není třeba vyrábět další,“ pokyvoval. S roznášením jim pomáhají členky Českého červeného kříže Borovany. Nikdy nechybí například Růžena Hovorková.

Nejmladším účastníkem letošního pojídání se stal Kryštof Kalina z Táborska, který se účastnil se svým dědečkem poprvé. „Chtěl jsem to vyzkoušet, i když jsem měl nějaké žaludeční potíže,“ zmínil, když ukončil soutěž dříve, než uplynul vymezený čas. Zasoutěžil si například i sportovní fotograf Michal Bartík s číslem 18 a jeho kamarádi. Někteří matadoři, naopak nevynechají žádné Borůvkobraní a vozí s sebou trenéry či početný fanklub.