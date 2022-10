Jedná se o most těsně za Miroticemi, přes který vede místní komunikace do Cerhonic a kříží budoucí dálnici D4. Nový most v místě by měl být dokončen za rok, tedy v říjnu 2023.

Odstranění starého mostu a práce s tím spojené budou trvat tři dny, a to od úterý 11. října od 6 hodin do čtvrtka 13. října do 22 hodin. V tomto termínu bude stávající most odstraněn, odveze se suť a namontují se betonová svodidla.

Řidiče cestující z Mirotic do Cerhonic a opačně práce nijak neomezí. Vedle starého mostu, který se bude bourat, totiž vznikl nový, provizorní, který se bude používat do doby dokončení stavby nového mostu. Motoristé cestující po komunikaci I/4 směrem na Prahu a zpět budou po dobu bourání mostu navedeni na objízdné trasy. Vozidla do 22 tun budou projíždět přes Mirotice, vozidla nad 22 tun pojedou trasou přes Písek, Záhoří, Oslov a Zvíkovské Podhradí.

Jedná se v pořadí už o druhou demolici mostu, kterou si vyžádala stavba dálnice D4. V červnu stavbaři během tří dní zdemolovali také most na mimoúrovňové křižovatce u Mirotic, který převáděl silnici I/4 přes silnici druhé třídy.

V celém nově budovaném úseku D4 z Hájů do Mirotic se počítá celkem se čtyřiceti přemostěními. Jedním z nich je i lávka pro pěší u Rtišovic, která poslouží jako cesta k autobusové zastávce. Jsou mezi nimi i ekodukty, tedy mosty, které umožní bezpečný pohyb divoké zvěře. Po zprovoznění celé dálnice v roce 2024 bude takových přechodů a podchodů pro zvěř existovat dvacet. Mezi technicky zajímavé stavby na trase patří například estakáda přes Skalici u obce Nerestce. Více než 400 metrů dlouhá stavba překlene postupně silnici třetí třídy, polní cestu, údolí řeky Skalice a regionální železniční trať.