Pořádnou zálivku na večer slibuje pro oblast jižních Čech Český hydrometeorologický ústav, který zároveň na sobotní odpoledne a noc, od 15 do 23 hodin, vydal výstrahu před silnými bouřkami. „Situace ale nebude rozhodně tak intenzivní jako ty poslední, které jsme zažili v červnu,“ uklidňují jedním dechem meteorologové.

„Vývoj bouřek by měl probíhat v pozdějších odpoledních a podvečerních hodinách na výrazné linii konvergence - sbíhavosti proudění - přibližně v pásu od jižních Čech na Ústecko,“ přidává podrobnosti ČHMÚ. „Bouře pak budou směřovat východním směrem.“ Výstrahu najdete ZDE.

V bouřkách se mohou vyskytovat zejména vyšší nárazy větru, s ohledem na vyšší střih větru je možný zítra i výskyt supercel. Ty mohou přinést i kroupy.

„Ve večerních hodinách by se pak v oblasti jižních Čech měl zformovat konvektivní systém, který přinese do této oblasti pěknou zálivku. Bude se ale už spíše jednat o kombinaci intenzivního deště a vnořených slabších bouřek. Jak to vidí s úhrny srážek model Aladin je možné vidět níže,“ dodávají meteorologové.

V sobotu bude podle předpovědi jihočeské pobočky ČHMÚ většinou polojasno a později odpoledne bude od západu přibývat frontální oblačnost. Objeví se tedy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupají až na tropických 31 °C, na horách k 27 °C.

Později odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přívalové srážky s úhrny kolem 30 mm, kroupy do 2 cm a nárazy větru kolem 70 km/h.

Zvlněná studená fronta bude přes jižní Čechy postupovat dále k východu. Přes den v neděli bude oblačno až zataženo, s deštěm či přeháňkami, k ránu se ještě objeví ojediněle slabé bouřky. Odpoledne od severozápadu bude srážek částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty nepřesáhnou v nížinách 20 °C.

V pondělí se zase oteplí, bude sice oblačno až polojasno a ráno ojediněle mlhy, nejvyšší denní teploty ale stoupnou na 22 až 26 °C.