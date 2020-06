Jak umělkyně prozradila, z fotografií z Brandlína by měla vzniknout výstava. „Budou součástí nové výstavy, ještě nevím, jestli v Praze nebo Českých Budějovicích, pravděpodobně z nich udělám i kalendář,“ zmínila Veronika Pilařová.

HOLKY KREV A MLÍKO

Pro svou práci si vybrala obyčejné dívky a ženy, jak se říká: Krev a mlíko a oděla je do historického spodního prádla z konce 19. a přelomu 20. století. „Všechno to komponuji do prostředí, tak aby to bylo opravdové retro. K dispozici mám úžasné dobové rekvizity, od nábytku, přes klavír, brnění či zrcadlo,“ popsala fotografka, která přijela až od Benešova.

S líčením pomáhala pouze jedna vizážistka. „Sehnala jsem obyčejné dívky, nechtěla jsem žádné profesionálky, ve finále budou snímky černobílé či v provedení sépiová kost, aby to vypadalo opravdu věrohodně,“ dodala.

Její dílo lze momentálně obdivovat v českobudějovickém Davidovo Bufíku. „Jde o fotografie z období páry, ve focením mám široký záběr, fotila jsem Amazonky, přehlídku klobouků na táborské Střelnici, dělám i akty či svatby, baví mě změna a mám stále nové nápady,“ naznačila Veronika Pilařová.

Oděvy si hlavní aktérky ušily nebo zapůjčily od svých babiček či tetiček. „Nebudou to úplně klasické akty, ale takové něžné, aby byly vidět obrysy ženského těla komponované do interiéru; nohavičky, odhalená ramena, korzety či letmo i ňadra,“ upřesnila autorka.

VETERÁNY I STRAŠIDLA

Na zámku, který vlastní rodina Vojáčkova nyní na příchozí čeká několik novinek. „Na zahradě máme venkovní výstavu automobilových závodních veteránů, v restauraci na návštěvníky čekají strašila,“ popsal kastelán Petr Vojáček.

První svatební obřad se tu uskutečnil na magické datu v sobotu 6. 6. 2020. „Děláme rauty, obědy, na zahradě připravujeme velký stan pro svatební hosty. Máme varianty bezlepkového, vegetariánského i veganského občerstvení,“ doplnila Gabriela Pejšová Vlková, která vede restauraci a věnuje se přípravám svatebních obřadů i kulturních akcí.

S občerstvení v případně svatebního dne jim pomáhá Střední škola obchodu služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Táboře. „V létě chystáme také pečení pizzy, která je oblíbená. Ale chceme zachovat výběr ze dvou klasických jídel, aby si všichni zákazníci přišli na své,“ uvedla s tím, že nabízí i domácí limonády.

ZÁMECKÝ DRAK

Přes léto pro cyklisty a turisty hodlají připravovat ještě variace polévek. Loni zde při workshopu vznikli i zámecký drak. „Připravujeme různé kulturní a zábavné akce pro lidi, aby zámecký areál trochu ožíval. Loni tu dřevořezbář Jan Ambrož pro děti udělat draka Brandlínka,“ uzavřela Gabriela Pejšová Vlková.