Informaci potvrdila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. Stalo se tak dle její slov na jeho vlastní žádost.

"Další postup bude takový, že Rada Jihočeského kraje na svém dalším setkání musí navrhnout nového člena představenstva, přičemž představenstvo potom ze svého středu zvolí nového předsedu," přiblížila jihočeská hejtmanka další vývoj události. Dodala, že nahradit ve funkci jej má až do zvolení nového předsedy představenstva současný člen představenstva Jaroslav Novák.

Iva Nováková, tisková mluvčí Nemocnice České Budějovice a. s., uvedla, že z nemocnice ale Břetislav Shon neodchází.

"Od pátku bude v nemocnici zastávat pozici ředitele Úseku chirurgických oborů," uvedla Iva Nováková s tím, že se chce Břetislav Shon i nadále věnovat dokončení přesunu medicíny z Dolního areálu českobudějovické nemocnice.

Břetislav Shon

V roce 1975 nastoupil nejprve na urologické oddělení, na kterém zůstal až do roku 2006, přičemž od roku 1997 ho vedl jako primář. V listopadu roku 2004 byl pověřený vedení Nemocnice České Budějovice a. s., od 15. března 2005 do 28. března 2019 byl generálním ředitelem Nemocnice České Budějovice, a.s. a předsedou představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s.