Městská knihovna Jindřichův Hradec se také letos zapojila do celostátní akce Březen-měsíc čtenářů. Tématem letošního 15. ročníku je heslo „S knížkou do života – životem s knihou“.

Jindřichohradecká knihovna. Ilustrační foto. | Foto: zaslal Tomáš Dosbaba

O programu informoval ředitel knihovny Tomáš Dosbaba.

Ve čtvrtek 14. března se uskuteční přednáška Tomáše Jajtnera Bedřich Smetana – Odkaz a mýtus slavného skladatele, která připomene dvousté výročí narození této osobnosti spjaté s Jindřichovým Hradcem.

Od narození Bedřicha Smetany uplynulo 200 let. Jaké bylo jeho působení u Vajgaru

V úterý 19. března bude přednáška Milana Koželuha Novohradské hory přibližující jedinečnou atmosféru a kouzlo pohoří na jihu Čech.

Ve čtvrtek 28. března se uskuteční beseda fotografa a cestovatele Jiřího Šneidera Cesta po africkém Čadu o přírodě, kultuře a zvycích tamního obyvatelstva a životě afrických nomádů.

"Také dětská oddělení knihovny připravila na březen pestrý program," zve Tomáš Dosbaba.

Centrální pracoviště pořádá 7. března úvodní schůzku Dramatického kroužku, 14. března zábavné Odpoledne s knížkou a 21. března Velikonoční tvoření. Po celý měsíc březen bude probíhat literární soutěž Moje tajemná kniha pro děti do patnácti let (vyhodnocení prací proběhne v dubnu). Dětské oddělení pobočky Vajgar nabídne 6. března Vtipné odpoledne (vtipy čtou a vypráví děti dětem) a 8. března Hraní deskových her. "Doporučujeme donést si oblíbenou deskovku," radí ředitel.

OBRAZEM: U Vajgaru přivítali nové občánky. Podívejte se

V pátek 22. března se na obou dětských odděleních uskuteční Noc s Andersenem. Jedná se o akci na podporu čtenářství, kdy děti stráví v knihovně večer vyplněný zajímavým programem. "Přihlášky jsou k dispozici na dětských oddělení, popřípadě emailem, v případě většího zájmu budou upřednostněni pravidelní návštěvníci knihovny," vysvětluje ředite.

Pro seniory pokračuje Virtuální Univerzita 3. věku kurzem Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě.

V suterénu centrálního pracoviště knihovny lze navštívit výstavu Květy Hartmanové Jižní Čechy-výstava fotografií George Thompsona z cyklu Česko očima Američana 2012–2015.

Karel Vágner, Standa Hložek i Noid Bárta. Ples likérky Fruko-Schulz se vydařil

Na obou dětských odděleních (centrála a pobočka Vajgar) budou k vidění díla dětí z MŠ a ZŠ ze 14. ročníku výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás.

A v suterénu centrálního pracoviště knihovny bude po celý měsíc trvat prodej vyřazených knih.