Jindřichův Hradec - Podle hradeckého starosty Stanislava Mrvky (ČSSD) by jednání o širší koalici mohla skončit ve čtvrtek.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Už v úterních sedm hodin ráno se ve starostově kanceláři konala další schůzka vyjednávačů zástupců tří stran, které zřejmě budou hrát prim ve vznikající koalici. „Osobně mám z jednání se staronovými koaličními partnery dobrý pocit. Myslím, že jednání by mohla skončit už tento čtvrtek,“ komentoval.



Hradcem zní hlasy, že koalice by mohla být dokonce širší, než aby sestávala pouze z ČSSD, ANO a SNK-ED. Jedná se údajně o zapojení jedné až dvou dalších úspěšných stran a také o devítičlenné radě města. To ale starosta prozatím odmítl komentovat.



Z volebního úspěchu 11,91 procent hlasů, tedy čtyř mandátů v zastupitelstvu, má radost lídryně kandidátky hradeckého hnutí ANO Magda Blížilová, v současnosti pracující jako vedoucí interního auditu na městském úřadě.



„Před čtyřmi lety bylo ANO v Hradci nováček a získalo dva mandáty. Teď už jsme díky podpoře voličů jinde, se čtyřmi mandáty máme při vyjednávání se sociálními demokraty, kteří oproti minulým volbám oslabili, jinou pozici. Pro nás to znamená, že můžeme do vyjednávání vnést také některé své požadavky,“ komentovala.



S aktuálním stavem vyjednávání o koalici je podle svého vyjádření spokojená. „Je to celé ale v začátcích, zatím se mluví pouze o číslech a složení koalice, nikoliv o konkrétních jménech, to je otázka až příštích dnů,“ uvedla možná budoucí místostarostka města.