Krajští zastupitelé ve čtvrtek schválili, že kraj pošle soukromým zoologickým zahradám ve Dvorci, v Horní Pěně, v Protivíně a také v Táboře celkem 800 tisíc korun. Peníze poslouží jako kompenzace za ušlý zisk ze vstupného a půjdou na krmivo pro zvířata. Každá zahrada dostane dvě stě tisíc korun.

Protivín, Krokodýlí zoo. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Na co přesně má finanční podpora pro Zoo Dvorec na Českobudějovicku, Zoo na Hrádečku v Horní Pěně na Jindřichohradecku, Krokodýlí zoo v Protivíně na Písecku a Zoo v Táboře jít, vysvětlil náměstek hejtmana pro řízení zřizovaných organizací v rámci rezortu Pavel Hroch: především na nákup krmiva a léků pro chovaná zvířata, a to za období od loňského června do konce května letošního roku.