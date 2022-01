Velkou debatu zahájilo v Českých Budějovicích pondělní rozhodnutí rady města o dopravních a jiných změnách v centru jihočeské metropole. Návrhy nového uspořádání chce nyní radnice podrobněji předvést veřejnosti. Podle náměstka primátora Juraje Thomy (OPB) by měla na severní straně náměstí vzniknout otevřená výstavní síň pod širým nebem. Její součástí by se měly stát vzrostlé stromy v kontejnerech, které chce město na této straně náměstí rozmístit. "Už jsme si to vyzkoušeli při Umění ve městě," poukazuje Juraj Thoma na tradiční prezentaci sochařských děl, která se pravidelně v Českých Budějovicích v létě koná a vystavuje se i na náměstí Přemysla Otakara II.

"Další aktivity na náměstí by se měly přizpůsobit novému mobiliáři," dodává Juraj Thoma. Například se jedná o půlmaraton a jiné běžecké akce. Instalaci stromů v kontejnerech už si město v minulosti vyzkoušelo, když byly například kolem kašny umístěny na několik měsíců katalpy. Například na pohledech z přelomu 19. a 20. století jsou kolem kašny vidět i rostoucí menší stromy, odpovídající přistřiženým javorům nebo akátům, které se pro podobné účely používají.

Dlouhé debaty

Omezení dopravy a přidání zeleně v centru je výsledkem několikaletých příprav. "Jsme přesvědčeni, že to rozhodnutí je správné," zdůraznil na adresu rozhodnutí rady města Juraj Thoma. "Jsme strašně rádi, že jsme se dobrali tohoto návrhu řešení," doplnil Juraj Thoma.

Město totiž zvažovalo kvůli zklidnění dopravy v centru řadu variant, například převedení Kanovnické ulice do režimu pěší zóny. V minulosti byl už třeba zakázán i průjezd kolem Černé věže, ale řidiči stejně projížděli přes centrum, když si zkracovali cestu z ulice Na Sadech do Mánesovy ulice, jen objeli dva bloky domů navíc, takže zákaz průjezdu kolem Černé věže byl za čas zrušen.

Teď by se mělo jednat o komplexnější a hlavně trvalejší řešení, neboť se na něm většinově shodla celá koalice.

Pěší zóna u Černé věže

Potvrzuje to i náměstek primátora Petr Holický (ANO). "Diskuse byla o tom, do jaké míry omezit parkování," naznačuje hlavní téma debaty Petr Holický. Šlo o to, jestli bude či nebude úplně zrušeno parkování na jedné straně náměstí. Nakonec se rozhodlo o tom, že budou zrušena stání na severní straně náměstí a upraveno bude parkování i na západní straně náměstí.

"Na severní straně náměstí bude při vjezdu na náměstí umístěna stromová skupina," uvedl Petr Holický. K chystaným dopravním změnám (například zjednosměrnění části Biskupské ulice, která bude od nábřeží k Široké průjezdná jen směrem od soudu, nebo zřízení pěší zóny u Černé věže). "Nechceme omezit zásobování," zdůrazňuje ale Petr Holický a doplňuje, že pro zásobování zůstane potřebná obslužnost, měla by projet i nadále MHD, jejíž elektrobusy na náměstí zajíždějí. "Opatření ale nebudou fungovat bez toho, aniž by byla vynucena," doplnil Petr Holický s tím, že po stavebním řízení bude umístěn závorový systém na místech, o kterých se jedná. Nepustil by pak nikoho, kdo nejede na vlastní parkovací místo nebo zásobování.

Úpravy podporuje i spojenectví lidovců a TOP 09 zastoupené v koalici. Podle náměstka primátora Tomáše Bouzka nastává zklidnění dopravy v centru po několika pokusech a vyřešení náměstí je prvním krokem, aby se věc posunula kupředu.

Od jarních měsíců

Návrhy schválené radními by se měly začít realizovat od letošního jara. Například o financování umístění stromů v kontejnerech by se měla postarat městská teplárna.

Dopravy ve městě se dotkne i zdražení parkovného v rámci systému řízení dopravy v klidu. Jednak jde o zvýšené náklady a vliv inflace a jednak o příjem města. Nastane od 1. dubna letošního roku a například hodinová sazba poblíž centra se zvedne z 5 korun na 10 korun. Na historickém náměstí vyjde půlhodina místo 30 na 35 korun a první dvě hodiny zdraží ze 150 na 170 korun.

