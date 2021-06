Část velkého parkoviště v ulici Na Dlouhé louce chce českobudějovická radnice od začátku července vyhradit obytným karavanům. Podle náměstka primátora Viktora Vojtka by se mohlo vejít na plochu, která se nachází vedle současného stanoviště kamionů, zhruba dvacet vozidel. "Zatím to nemáme přesně specifikované," říká Viktor Vojtko a připojuje, že několik míst bude ke stejnému účelu vyhrazeno také u muzea v Dukelské ulici a další mají karavany dostat také u Sportovní haly.

Cena by mohla být nastavena následovně - do 4 hodin za 50 korun, do 12 hodin za 100 korun a do 24 hodin za 150 korun. Náměstek primátora doplnil, že město chce na parkovišti v ulici Na Dlouhé louce nabídnout i potřebné zázemí v podobě elektrické přípojky, možnosti odevzdat odpadky a podobně. Za parkování by se platilo v automatu. Hlavním cílem je parkování karavanů usměrnit.

"Pokud si všimnete, karavanů je v Českých Budějovicích poměrně hodně," říká Viktor Vojtko. Doplňuje, že zatím vozidla stojí třeba u obchodních center "na divoko". To chce město změnit a také chce za parkování zavést zvláštní tarif.

Vhodné plochy by se měly hledat dlouhodobě, ty, které mají začít fungovat od 1. července 2021, jsou spíše prvním krokem k dlouhodobému řešení. Podle Viktora Vojtk už takto vyřešili stání karavanů třeba v Českém Krumlově.