V jihočeské metropoli se v další části začalo s malováním modrých zón v rámci rozšíření parkovacího systému.

Parkovací modré zóny vstupují do třetí etapy a rozšiřují se do jižní části města, konkrétně například do Havlíčkovy kolonie, Lidické třídy po ulici Papírenská, Novohradskou, oblast od Lannovy třídy k Mánesově ulici a přilehlé komunikace. Pracovníci firmy KASKA s.r.o. začali ve středu 15. září s realizací na Lineckém předměstí.

Podmínkou pro práci firmy jsou ale podle náměstka primátora Petra Holického vyparkovaná vozidla. Upozorňují na to dopravní značky zákazu zastavení a dodatkové tabulky s upřesněním data a času, jedná se vždy pouze o pracovní dny v čase od 8 do 18 hodin. Podle zhotovitele řidiči právě toto označení totálně ignorují, což znemožňuje práce na novém dopravním značení. Na místě už musela asistovat městská policie, ale i tak na uvolněná místa opakovaně najížděla nová auta, a to navzdory zákazu.

„V této lokalitě je aktuálně více uzavírek, což je pro řidiče nepříjemné. Na druhou stranu jsou modré zóny velice žádané, protože místním umožní bezproblémové zaparkování. Rád bych všechny zúčastněné požádal, aby svá vozidla umístili tak, aby nebránila realizaci. Ještě musíme vzít v potaz počasí. Pokud bude pršet, vodorovné značení se dělat nedá. Děkujeme za pochopení,“ dodal k akci Petr Holický.

O víkendu se v Českých Budějovicích setkají řidiči i s dalším dopravním omezením. Při rekonstrukci křižovatky v Okružní ulici podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic České republiky během víkendu 25. 9. – 26. 9. dojde na stavbě I/34 České Budějovice – okružní křižovatka k dočasné úpravě dopravních opatření.

Na výjezdu z Českých Budějovic směrem na Lišov, ale i na příjezdu do Českých Budějovic směrem od Lišova bude (o víkendu 25. 9. – 26. 9.) provoz na komunikaci I/34 sveden pouze do jednoho jízdního pruhu v každém směru. Důvodem pro omezení provozu bude provádění asfaltérských prací ve střední části vozovky. Od pondělí 27. 9. bude provoz na komunikaci I/34 opět možný v režimu 2+2.