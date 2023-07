Bezplatné parkování u obchodního domu Globus v Českých Budějovicích už brzy skončí. Vedení společnosti totiž došla trpělivost s řidiči, kteří na jejím parkovišti nechávají auta i přes noc nebo ho využívají jako záchytné. Vjezdy na parkovací plochu hypermarketu proto dostanou závory. Pro stejný krok se rozhodlo i další z obchodních center v krajském městě ve Čtyřech Dvorech.

Parkoviště u Globusu prochází proměnou | Video: Urbanová Jana

Příčinou obsazených parkovišť u nákupních center v Budějovicích jsou neustále se rozšiřující modré zóny, vyhrazené jen pro místní. Lidé, kteří do města dojíždějí za prací, proto hledají útočiště na parkovištích u velkých obchodních center a prodejen. Dalšímu z nákupních domů proto došla trpělivost. "Potýkáme se s tím, že stále více řidičů naše parkoviště využívá pouze jako odstavnou plochu pro svá auta při cestě do práce, kdy po zaparkování pouze přeběhnou na nedalekou zastávku MHD a pokračují dále do města. Tím přitom omezují počet volných míst pro naše zákazníky a snižují tak jejich komfort," vysvětlila situaci tisková mluvčí společnosti Globus Aneta Turnovská a dodala, že z tohoto důvodu probíhá příprava na zavedení závorového systému za předpokladu, že by počet takto parkujících aut přesáhl únosnou mez, aby parkoviště mohlo plnit svou úlohu a sloužit zákazníkům hypermarketu.

Společnosti pomáhá v boji proti odstaveným vozidlům mimo otevírací dobu i městská policie, která parkoviště během nočních hodin jezdí kontrolovat. "Mohu potvrdit, že ke Globusu vyjíždíme na oznámení společnosti kvůli parkování přes noc. Občas nám zavolají, abychom situaci přijeli řešit a naši strážníci následně nechávají řidičům výzvy," potvrdila mluvčí městské policie Věra Školková.

Podle zákazníků obchodního domu ale chystané závory nejsou ideálním řešením. "Myslím, že tady ty závory jsou zbytečně vyhozené peníze, protože budou stejně jako u jiných obchodů většinou otevřené a zavírat je budou maximálně při akcích, jako je třeba Země Živitelka. Vadí mi situace v Budějovicích obecně, tím, že tady udělali ty super zóny, tak už nezaparkujete nikde. Obzvlášť když má rodina víc aut, tak nemá šanci," postěžovala si Miroslava Vávrová, která do města přijela na nákup.

Parkoviště u hypermarketu Globus se připravuje na změnu režimu.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Záměr se nezamlouvá ani obyvatelům přilehlého sídliště. "Jsme jedno z mála míst v Budějovicích, kde ještě nejsou parkovací zóny. Většinou se mi daří zaparkovat v okolí, ale když místo nenajdu, nechám auto výjimečně i tady na zadním parkovišti u Globusu. Bylo by ale určitě fajn, kdyby nám místním tady třeba nechali nějaká místa volně k parkování," řekla paní Veronika, která nedaleko hypermarketu bydlí. U hlavního vjezdu na parkoviště už si řidiči mohou přečíst také sazebník, který spolu se závorami začne platit. První čtyři hodiny parkování budou zdarma, za každou další započatou hodinu pak lidé zaplatí 30 korun.

Plánované závory u hypermarketu Globus jsou součástí celkové revitalizace, kterou parkoviště prochází v posledních měsících. "Primárně jde o obnovu funkce odvodnění a vsakování dešťových vod z plochy parkoviště včetně kompletní výměny asfaltových povrchů. Spolu s tím budou instalovány i nové přístřešky pro nákupní vozíky," přiblížila Aneta Turnovská. Celá akce je podle jejích slov rozdělena do více etap, hlavní práce by měly být hotové na podzim. V průběhu příštího roku pak vznikne na severní části parkoviště zařízení pro bezkontaktní mytí vozidel a také nabíjecí HUB pro elektromobily.

Parkoviště u hypermarketu Globus se připravuje na změnu režimu.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Nové závory instalují také u nákupního centra Čtyři Dvory na budějovickém sídlišti Máj. Důvodem jsou dlouhodobě odstavená vozidla, která zabírají parkovací místa zákazníkům. Podle vyjádření vedení OC Čtyři Dvory se v současné době ladí technické detaily a závory by se měly spustit letos na podzim.