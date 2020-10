Restaurace a hospody budou muset od pátku respektovat nová nařízení vlády. Ještě ve čtvrtek si hosté v restauračních zařízeních poseděli u piva či večeře do 22 hodin u stolů po šesti. Od pátku si kamarádi nebo rodiny posedí u večeře či aperitivu jen po čtyřech a to do 20 hodin. Nové opatření potrvá dva týdny.

Od pondělí si kamarádi nebo rodiny posedí u večeře či aperitivu v restauraci či hospodě jen po čtyřech a to do 20 hodin. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Jenomže to se provozovatelům hospod a restaurací v krajském městě nezamlouvá. Tomáš Olejník, vedoucí budějovických Masných krámů vnímá nařízení jako nepříjemné. „Samozřejmě to musíme respektovat, ale pro gastronomii je to čím dál tím těžší. Mysleli jsme, že do konce roku doženeme ztráty, které jsme měli na jaře. Ale tímhle vším se nám to komplikuje. Nás to hodně ovlivní. Čtyři osoby u stolu? To je špatně,“ hodnotil. Stoly v Masných krámech mají běžně pro šest až osm lidí, nebo pro čtyři. „Teď už jsme dávali šest lidí ke stolům, a v pondělí to budou jenom čtyři. Kapacitně už budeme ani ne na polovině,“ zamýšlel se Tomáš Olejník.