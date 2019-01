Jindřichohradecko - Ptáme se současných představitelů měst a obcí, zda a proč se opět zapojí do komunální politiky.

Starosta Číměře Petr Šachl. | Foto: Miroslav Cihelka

Petr Šachl, starosta Číměře

„Vím, že jsem minule říkal, že už kandidovat nebudu, ale věková hranice pro odchod do penze se opět posunula (smích). Ale teď vážně. Máme rozděláno mnoho práce a jen dotační tituly jsou za 30 milionů, takže bych u toho ještě rád byl. Chtěl bych dotáhnout do konce například čistírnu odpadních vod nebo vybudování multifunkčního kulturního domu, ale to záleží hlavně na voličích. Do voleb půjdu za sdružení nezávislých kandidátů Přátelé sportu. To je uskupení, za něž, kromě prvních dvou volebních období, kdy jsem byl za komunisty, kandiduji pokaždé. Starostou jsem již 28 let."