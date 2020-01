„Chtěl jsem vidět, jak to tam vypadá a tak nějak dohlédnout, aby vše proběhlo v pořádku,“ řekl Martin Drha. Aby ne. Byl to právě on, kdo byl s tygřaty, která se v hlubocké zoologické zahradě narodila předloni v květnu, nejvíce v kontaktu. „Samozřejmě i pro ty tygry bylo lepší, že při vypouštění do nového prostoru slyšeli hlasy, které znají od malinka,“ dodal ošetřoval Jihočeské zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou.

Jak to v jejich novém domově vypadá? „Výběh je veliký nějakých dva tisíce metrů čtverečních. Mají tam velký bazén, oddělovací výběh, dlouhý dvorek, kde mají palandy a pískoviště. Do budoucna tu mají přibýt ještě dřevěné prolézačky. Mají to tam podstatně větší,“ vzpomněl s úsměvem na fakt, že výběhu na Hluboké dala tahle tygří banda pěkně zabrat. „Náš výběh je úplně zdevastovaný. Teď by se mohl trochu zberchat,“ smál se.

Na otázku, jak jeho „svěřenci“ převoz do nového prostředí zvládli, odpověděl: „Z těch čtyřech tygrů to vzala nejlépe asi ta prostřední samička. Otevřela se bedna a hned odešla. Nejmladší samička se tady u nás uspávala jako poslední a už byla taková vystresovaná, tak toho dostala víc. Ta byla trochu nervózní a křičela, nakonec vše dobře dopadlo. Třetí samičce to trvalo o něco déle, dovnitř se jí moc nechtělo. Nejhorší to ale bylo s Timurem. Ten si lehl do bedny a zhruba dvě a půl hodiny jen koukal,“ vzpomněl na situaci s tím, že pro klid duše byli v belgické zoo tak dlouho, dokud všechna tygřata nevyšla do výběhu. „Dokud si to tam neočuchali a nenapili se s napajedel,“ řekl Martin Drha. Až pak se vydali na třítisícikilometrovou cestu zpět na jih Čech.

Jak s odstupem času na „svoje“ první odchovaná tygřata vzpomíná? „Samozřejmě s touto prací je to souvislé, co odchováme, musí pryč. Nemuckali jsme se s nimi, ale občas je mi smutno,“ přiznal ošetřovatel. „Každé z tygřat bylo povahově jiné. Samec byl jasný. Ten je povahově po tatínkovi, ještě větší flegmatik než Oliver, jedna kočka byla malinka, drobounká a přítulná. Druhá kočka byla celá maminka – trochu vzteklejší, a třetí kočka, ta byla něco mezi,“ zavzpomínal na tygří výrostky.

Jestli se v hlubocké zoo v budoucnu narodí další mláďata, to se podle něj teprve uvidí. „Naše dvojice tygrů je momentálně oddělená, protože nemáme povolení k dalšímu odchovu. Doufám, že ho dostaneme, oba tygry máme zařazené do chovu a docela vysoko. V současnosti se tak ve výběhu střídají. Samička trošku volá, asi hledá koťata, také je v říji, takže by se chtěla pářit, a Oliver? To je flegmatik, ten si užívá, že je venku a má víc prostoru,“ řekl na závěr.