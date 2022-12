Obyvatelé města vkládají naděje do nového starosty Michala Kozára, který si dal vyřešení budoucnosti objektu pivovaru za jeden z cílů. Vzhledem k objemu takové investice ale bude podmínkou najít vhodný dotační titul, který by nákladnou rekonstrukci alespoň částečně pokryl. „Můžeme se pohybovat někde kolem 600 milionů až přes jednu miliardu. Musíme ale vycházet z toho, co nám dovolí územní plán. Například pokud bychom tam chtěli udělat startovací byty, museli bychom to pracně obhájit,“ vysvětlil starosta. Sám by prý rád vrátil objektu původní využití. „Otázka malého městského pivovaru je docela na místě, v horních prostorách by mohl být společenský sál nebo něco na styl kongresového, případně se dá uvažovat i o spolkovém domě,“ nastínil starosta.