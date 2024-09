V dopoledních hodinách se ve škole konalo setkání současných a bývalých zaměstnanců školy. Zaměstnanci, kteří odešli do důchodu nebo již pracují na jiných školách si zavzpomínali na své působení na škole v Kunžaku.

Ve 12. hodin ředitelka školy Eva Krafková zahájila slavnost pro veřejnost. Přivítala svého předchůdce ve funkci pana Popelu, ředitele a kolegy ze sousedních škol, všechny bývalé absolventy školy, rodiče žáků, zástupce zřizovatele školy – současného pana starostu Petra Krále a členy zastupitelstva Obce Kunžak, dále i bývalé starosty, kteří stáli v čele obce v minulých letech a škola jim vždy ležela na srdci a dobře se o ni starali, tedy Jaroslava Pudila, Jaroslava Čapka a pak také Hanu Koucourkovou – dceru Ruth Hálové (Wintonovo dítě).

"11. září to právě bude 120 let, kdy byla slavnostně vysvěcena budova za námi. Podle dobové fotografie se tenkrát shromáždilo, i přestože pršelo, velké množství lidí," uvedla Rva Krafková a dále ocitovala úryvek ze školní kroniky z té doby: "Po mnohém strádání žáků i učitelů v místnostech, které snad někdy vyhovovaly, ale během doby se staly úplně nezpůsobilými k účelu svému, po nekonečných odkladech vystavěla konečně obec slušnou budovu pro školy obecné a měšťanské. Slavnostní svěcení dne 11. září 1904 dálo se způsobem nehlučným, však důstojným, za velké účasti zástupců úřadů zemských, autonomních, školských i církevních.“

Pomohl poslanec sněmu Království českého a říšské rady

O stavbu nové školy usilovala Obec Kunžak dlouhá léta. "Na počátku minulého století, kdy se stavělo mnoho veřejných budov, bylo problémem získat úvěr. Nakonec se podařilo prostřednictvím pana Františka Staňka ze Strmilova - poslance sněmu Království českého a říšské rady - získat příslib úvěru u dvou pražských bank. Kunžacké zastupitelstvo v čele se starostou panem Františkem Šavrdou bylo ochotné si půjčit na celou stavbu – 155 tisíc korun a zadlužit obec na následujících 75 let. V krátké době byla připravena parcela na náměstí. Zjara roku 1903 byly zbourány masné krámy a koncem června se začalo s výstavbou. Stavba sama trvala 14 měsíců," vrátila se do historie ředitelka školy.

Za uplynulých 120 let musela být budova několikrát opravována, několikrát změnila svůj vzhled, byla totiž už zelená, žlutá i růžová. Větších oprav se dočkala ve 30. letech. Po válce v r. 1945 musela být znovu opravována. V 50. letech byla přivedena do školy voda a např. do kabinetů el. proud. Od té doby je školní kuchyně v suterénu budovy. Rozsáhlejší úpravy pobíhaly také v 70. letech.

V roce 1995 se začalo podle Eva Krafkové s nejrozsáhlejší rekonstrukcí v dějinách budovy. "Zastupitelstvům a starostům Jaroslavu Pudilovi a Jaroslavu Čapkovi nechyběla odvaha pustit se do tak rozsáhlých prací, a nejen to - získat pro ně finanční prostředky. Na místě bývalé půdy bylo vybudováno 5 nových učeben, 3 kabinety, cvičná kuchyně, sklad učebnic. Dále byly opraveny dva kabinety a 1 učebna v 1. poschodí a záchody ve všech patrech. Škola byla vybavena výtahem a stala se tak bezbariérovou. Také došlo ke změně v dalších podlažích, kde byla vybudována respiria, celá budova se tím prosvětlila. Byla opravena fasáda celé budovy," vypočítává.

Úpravy pokračovaly

V následujících letech pokračovaly další úpravy. V roce 1998 se jednalo o dvě rozsáhlé akce - plynofikaci kotelny ústředního vytápění a rekonstrukci školní kuchyně, jídelny a šesti místností v přízemí budovy. Každý rok poté jsme opravovali 1 či 2 třídy v 1. patře, z nich nejrozsáhlejší úpravy se týkaly učebny F-Ch. V roce 2004 pak přišla na řadu tělocvična.

V roce 2009 byly opraveny omítky v chodbě 1. patra. Velké stavební úpravy probíhaly v roce 2012, kdy byla vyměněna střešní krytina a zateplen strop, byl opraven topný kanál a hlavně byla vybudována přístavba, kde je nová učebna výtvarné výchovy, nářaďovna a sklad nábytku. Do školy se přestěhovala školní dílna. V roce 2013 jsme konečně po mnoha letech měli všechny učebny pod jednou střechou.

Výměny oken, topení…

O každý dům a tím neméně o budovu školy se musí stále pečovat, práce a údržba nikdy nekončí. V posledních deseti letech byla v budově vyměněna všechna okna. Došlo k výměně plynového kotle, k odpojení vytápění obecního úřadu a k výměně nádrže na ohřev vody. Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, vodovodních přípojek a oprava obkladů ve školní jídelně.

Vyměnilo se obložení v tělocvičně. Postupně se obměňuje vybavení školní jídelny. Stále se škola dovybavuje novým nábytkem, novou výpočetní technikou (server, počítače, notebooky, iPady, interaktivní tabule, služební telefony pro učitele, rozvedení wifi sítě po celé budově). Byl opraven výtah, konvektomaty, čerpadla. Byly opraveny vstupní dveře, zábradlí u anglických dvorků.

Ekoškola

"Jsme škola, která poskytuje dětem základní vzdělání, ale naší profilací je enviromentální výchova. Žijeme v kraji, kde stojí zato učit děti vztahu k přírodě. A nic se nemá dělat polovičatě, tak jsme se v roce 2006 zapojili do celosvětového projektu Ekoškola a hned v následujícím roce se nám podařilo získat tento titul, který jsme již v loňském školním roce po šesté úspěšně obhájili. Co si zatím lze přestavit? Opět hodně práce, ale ta se tentokrát velmi vyplatila. Ekoškola to není jenom třídění odpadků a sběr tříděného papíru, sběr vybitých baterií, sběr léčivých bylin …. Ale je to hlavně celková péče o prostředí, ve kterém žijeme, tedy také o prostředí školy. A hlavně během tohoto projektu se podařilo zapojit děti do spolurozhodování o dění ve škole, z dětí se stali partneři dospělých, žáci přicházejí s řadou neotřelých nápadů a ty pak dokáží i sami realizovat, dokáží je prezentovat, učí se nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Učí se chovat s pochopením nejen k přírodě, ale také k lidem. Pomáhají nám dospělým starat se tu naši školu," vysvětluje Eva Krafková.

Osudové setkání se Sirem Nicholasem Wintonem

Největší štěstí, které podle ní ale školu v uplynulých letech potkalo, bylo setkání se Sirem Nicholasem Wintonem. "Měli jsme možnost zhlédnout film pana režiséra Matěje Mináče Síla lidskosti o záchraně židovských dětí před jistou smrtí. Film nás velmi zaujal a inspiroval. Proto jsme se stali spoluiniciátory akce, kdy žáci škol sbírají podpisy pod petici žádající nominování S.N.Wintona na Nobelovou cenu míru. V roce 2007 jsme se panem Wintonem osobně setkali a požádali jsme ho, zda by naše škola mohla nést jeho jméno. On souhlasil a od ledna 2008 se jmenujeme ZŠ S.N.Wintona Kunžak. Pan Winton naši – svoji školu navštívil v červnu 2008," vzpomíná na začátky spolupráce.

Setkali se i roce 2011 při premiéře filmu Nickyho rodina a pak v roce 2014, kdy mu prezident republiky na Pražském hradě udělil Řád bílého lva a kunžačtí žáci řád malého lvíčka. "Až do jeho smrti v roce 2015 jsme s ním byli v kontaktu, vždy se zajímal o dění v naší – jeho škole. Pak štafetu přebrala jeho dcera Barbara, která s námi byla v kontaktu až do své smrti v roce 2022. A nyní o odkaz svého otce pečuje syn Nick, který naši školu navštívil v červnu letošního roku," zmínila.

Škola navázala kontakt také se dvěma z „Wintonových“ dětí, paní Marešovou a paní Ruth Hálovou. "Paní Hálová se stala naší přítelkyní a považovala se za jednu ze žákyň školy a školu pravidelně navštěvovala a byla naším „pojítkem“ s Nickym. Jsme hrdi na jméno naší školy a je pro nás velká čest a zároveň velký závazek nést jméno S.N.Wintona. Váží si toho nejen žáci, ale i občané Kunžaku. Naše škola nese jméno Sira Nicholase Wintona nejen proto, že u nás začala diskuse o jeho nominaci na udělení Nobelovy ceny míru. Chceme také, aby se na jeho čin nikdy nezapomnělo, chceme předávat našim žákům příklad jeho lidskosti, neokázalého hrdinství a lásky k lidem," doplnila.

A co přeje škole závěrem? Snad toto: aby v ní vždy vládla přívětivá nálada, aby se v ní stále něco dělo, aby v ní děti byly šťastné a zvídavé, aby se dospělí o ni dobře starali, aby se do ní každý rád vracel, aby každý nově příchozí hned na první pohled poznal, že v ní vládne dobrý duch a příjemná atmosféra a aby dělala čest svému jménu – Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak. Slavnostní den byl zakončen koncertem skupiny Wilde Sticks, který se konal před školou.

K tomuto výročí škola vydala pamětní publikaci o historii a současnosti školy, kde jsou mimo jiné seznamy všech zaměstnanců a absolventů. O tuto publikaci byl velký zájem stejně tak i o upomínkové předměty s logem školy. Na škole vlála školní vlajka, kterou si také k této příležitosti nechali vyrobit.