Na sociální síti se objevila petice s názvem Nesouhlas s masivním a plošným kácením městské zeleně ve Slavonicích. Elektronická petice má nyní nyní 662 podpisů a papírovou formu podepsalo 198 lidí. Její iniciátorkou je Veronika Kovář Matejová. „Petice má podpořit naši snahu o záchranu stromů, informovat veřejnost a dát radnici zpětnou vazbu, co si lidé, ať už místní, nebo ti, kteří Slavonice pravidelně navštěvují a mají je rádi, o takovém zásahu do podoby města, krajiny i ekosystému, myslí,“ vysvětluje Matejová.

V průběhu února padlo ve městě přes sto stromů. "Všechny na základě schválené dokumentace a dlouhodobé koncepce revitalizace zeleně ve Slavonicích,“ tvrdí Miroslav Kašpar, člen rady města. Poražené jsou různé druhy: borovice, břízy, smrky, hlohy, lípy, javory, zeravy, jasany a jilmy. "Až na sedm zdravých kmenů, u nichž jsme měli jiné důvody, například elektrické vedení, byly všechny stromy napadeny hnilobou nebo jinak poškozeny," upozorňuje radní. Ve Slavonicích ale čekají na porážku ještě další stromy. Zbylé jednotlivé kusy mají být pokáceny do konce března.

Poražených stromů je ale ve Slavonicích podle iniciátorky petice ke dvěma stovkám, celkový počet stromů k pokáceni je podle ní 357. Odpůrci také informovali, že kácení muselo město zastavit na zásah Inspekce životního prostředí, která jej nyní prošetřuje.

Třeba Lukáš Krčmárik, obyvatel Slavonic, vidí problém v tom, že město už od začátku nechce o plánu komunikovat. „Zasedání v roce 2018, kde se kácení probíralo ani nebylo v bodu programu, ale napsáno v diskuzi. Skoro nikdo nevěděl, že se taková velká akce bude konat. Museli jsme jednotlivě chodit na radnici a konzultovat to s vedením. Jasně od začátku jsme vyjadřovali svůj nesouhlas,“ zdůraznil. Miroslav Kašpar reaguje tím, že o zeleni a řešeních město diskutuje s veřejností i neziskovými organizacemi od roku 2015. „Byly realizovány již tři větší projekty a tři menší. Vše je vždy na základě projektů a velké akce jsou i realizovány odbornými firmami,“ shrnul.

Dendrolog a znalec v oboru Miroslav Kohel, kterého přivolali odpůrci kácení a stromy posuzuje již 33 let, Deníku sdělil, že nenalezl žádný označený strom, u něhož by bylo nutné jeho pokácení. Všechny se podle jeho slov daly zachovat, některé pouze vyžadovaly odborné ošetření. „Byl jsem přizván v době, kdy už většina stromů ležela. Pár stromů jsem zachytil ještě stojících, označených na kácení. Nalezl jsem ale i suché a silně odumírající stromy, které naopak ke kácení označeny nebyly a stojí tam dodnes. Napsal jsem posudek a odpůrci kácení jej předali městu. Uvedl jsem, že stromy nebylo třeba odstraňovat, nicméně město je přesto pokácelo,“ řekl s tím, že u jednotlivých stromů se jednalo o marginální problémy. Dendrologa nejvíce rozzlobilo pokácení 2 mohutných zdravých javorů mléčů, které byly součástí stromořadí u hřbitova. „Jeden z javorů byl trochu polámaný loňskou vichřicí, ale to šlo snadno ošetřit arboristicky. Ten druhý byl bezpečně nejlepším stromem ve Slavonicích,“ přiblížil rozhořčený Kohel.

Mezi odpůrce kácení patří také režisér Ondřej Trojan, který má ve Slavonicích svůj druhý domov. „Naštvalo nás nekoncepční masivní kácení, které nebylo ani předem, ale ani zpětně vysvětlené a podpořené nějakou pro běžného občana srozumitelnou vizí a koncepcí na několik let dopředu, promyšlenou citlivě a hlavně po jednotlivých etapách, navíc, když okolní lesy ničí kůrovec,“ říká k projektu organizátor letního filmového festivalu Slavonice Fest.