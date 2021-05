Majitelkou a provozovatelkou je Lada Čuříková. „Jsme výrobci ovocných a bylinkových sirupů, vyrábíme i pečené čaje. Lahve na sirupy bereme od certifikovaného dodavatele a máme rádi přírodní minimalistický styl, takže používáme papírové etikety. Sirupy vyrábíme nově v prostorách zámku,“ řekla provozovatelka s tím, že v zámku je výrobna i obchod. Prodejna dříve sídlila s výrobnou v Husově ulici. Byly to ale malé prostory.

Lada Čuříková dnes vyrábí společně s kolegyní na 43 druhů sirupů ve dvou velikostech. Můžete je pít i jako teplé čaje. Některé jsou jen bylinkové, jiné ovocné. V regálech obchodu najdete třeba rakytník, mateřídoušku, červený pomeranč nebo mango se skořicí a další různé sirupy. Příští týden chce provozovatelka vyrábět pampeliškový sirup. Ovoce i bylinky sbírala dříve sama. Nyní některé druhy nakupuje od farmářů, spolupracuje také s pěstiteli bylin, sušené bylinky kupuje od prověřených dodavatelů. „Něco sbírám sama, na některé druhy mám pomocnici,“ nastínila, jak provoz a prodejna funguje.

Majitelka začínala s výrobou sirupů před čtyřmi lety. „Vařila jsem je napřed doma dětem, pak zájemcům, až se má vášeň přetavila v profesi,“ pospala začátky žena, která pochází ze Šumavy. „Maminka i babička vařily šťávy, džemy…takže jsem v tom vyrostla,“ shrnula, jak ji práce s ovocem a bylinkami naplňovala od dětství. Obchod je otevřený od úterý do pátku od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. V sobotu zde nakoupíte od 9.00 do 12.00 hodin.

"Chtěla bych poděkovat panu kastelánovi, že tu můžeme mít prodejnu a výrobnu zároveň," dodala Lada Čuříková.

Infobox: Rekonstrukce prostor trvala bezmála půl roku (od vody, kanalizace, odvětrání, elektra, osvětlení, nových příček, vybavení, výměně oken, modernizace sociálního zázemí, vybavení apod.). Kromě široké škály přírodních sirupů najdete ale i další nejen regionální produkty: sušené bylinky a čaje z Břeclavi, karamel a jeho ochucené varianty z Českého Krumlova, ovocné medové pochoutky ze Světlé nad Sázavou, džemy a marmelády z Mazelova u Ševětína, bylinné masti - přírodní kosmetika z Kuřimi, přírodní mýdla z Klentnice u Mikulova, bylinné výtažky z Jivna u Rudolfova, koupelové soli a šumivky, J.Kolář z Klikova u Suchdola nad Lužnicí, keramické mýdlenky a milé taštičky K.Motlové z Prahy, látkové bylinkové tašky od P.Sekačové a v neposlední řadě hrnky a misky z chráněné dílny Nazaret, středisko Husitské diakonie z Borovan. Zdroj: Facebook: Státní zámek Třeboň a hrobka Schwarzenbergů Domanín.