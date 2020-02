Podle slov starosty obce Pavla Škody vichr odnesl kompletně celou střechu bytovky se šestnácti bytovými jednotkami.

„Střecha letěla nějakých dvě stě metrů až na autobusové nádraží. Tam poničila asi šest aut, další dva vozy stálo před bytovkou. Rozbila asi troje garážová vrata, která prorazily ty obrovské trámy, vzalo to i lampy veřejného osvětlení. Lidé od policie říkali, že se na Jindřichohradecku nikde nestalo něco takového,“ popsal. Škody podle jeho slov půjdou do milionů korun. Hasiči hned první den likvidovali následky a uklízeli téměř do jedné hodiny ranní.

Celá nešťastná věc se naštěstí obešla bez zranění. „Bylo obrovské štěstí, že se nikomu nic nestalo. Paní, která pracuje na úřadě, šla domů, do prvního patra, a střecha jí odletěla nad hlavou,“ uvedl Pavel Škoda a dodal, že bytovka je obyvatelná a bytové družstvo už sehnalo firmu na výstavbu nového krovu. "Stavět lešení se začne už po neděli, je potřeba vystavět nový krov, aby to celé nepropršelo," doplnil starosta.