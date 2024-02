/VIDEO/ Roky opuštěná startovací věž na okraji Otína dostává v těchto dnech nový kabát. Chátrající objekt poblíž rybníku Kunifer u hlavního tahu z Jindřichova Hradce na Dačice má za sebou bohatou minulost. Býval totiž známým dějištěm mezinárodních motocyklových závodů a později také provozovnou rychlého občerstvení. V následujících týdnech by měla bývalá startovací věž znovu ožít.

Bývalá startovací věž u Otína prochází rekonstrukcí. | Video: Jana Urbanová

Dvoupodlažní, atypicky vyhlížející objekt u hlavní silnice na půli cesty mezi Jindřichovým Hradcem a Otínem dobře zná řada řidičů i místních. Naposledy uvnitř fungovalo rychlé občerstvení. Jeho poslední provozovatel ale před 12 lety skončil a prostory osiřely.

Budova se následně stávala častým terčem vandalů i zlodějů a majitelé museli věž neustále hlídat. „Snažili jsme se najít vhodného nájemce, který by tam chtěl provozovat rychlé občerstvení, jako to bývalo, což bylo ale v poslední době velmi těžké. Teď se to ale konečně podařilo a naskytla se nám skvělá spolupráce, o které jsem přesvědčená, že určitě bude fungovat. Už jsem zaslechla i kladné ohlasy například z Otína nebo Vajgaru, kde se lidé těší, že budou mít kam chodit na pivo nebo si dají něco dobrého během procházky,“ neskrývala radost Veronika Mihulková, dcera majitele objektu.

Domov pro seniory na Bobelovce už je pod střechou. Hledá nové pracovní síly

Novým nájemcem bývalé startovací věže je majitel stavební firmy z Vysočiny. „Jezdil jsem často kolem a bylo mi líto, že ten objekt jen chátrá. Zjistil jsem si, kdo je majitelem a spojil se s ním. Byli jsme spolu na místě a domluvili se na dalším postupu. Chtěl jsem, aby to zase vypadalo pěkně, lidé kteří přijedou autem i na kole si k nám sednou na něco dobrého a odpočinou si,“ vylíčil Deníku podnikatel Pavel Fiala, který momentálně celý objekt kompletně předělává na rychlé občerstvení.

O sortimentu, který chce už za pár týdnů svým zákazníkům nabízet má jasno. „Budu tady mít zvěřinové klobásky, na které mám svého osvědčeného dodavatele a jednou za dva týdny nabídneme uzené speciality, například teplé uzené nebo ryby. V jednom z oken plánujeme i točenou zmrzlinu. Horní patro bych viděl jako ubytování, kdyby tu někdo ze zaměstnanců potřeboval přespat, ale pokud bude občerstvení dobře fungovat, tak by tam mohla být i pizzerie s rozvozem po městě, ale to ukáže až čas. V objektu bude i sociální zařízení, vedle postavíme pergolu, dětské hřiště i parkoviště,“ popsal budoucí provozovatel Pavel Fiala. Podle svých slov by občerstvení rád otevřel už na začátku dubna.

Zdroj: Jana Urbanová

Objekt startovací věže zažil největší slávu v době 70. a 80. let. Byl totiž dějištěm závodů na silničních motocyklech. Krásné vzpomínky na toto období má řada Hradečáků včetně současného místostarosty. "Jezdily se tam domácí, ale i mezinárodní závody silničních motorek a tato věž sloužila rozhodčím, protože se nacházela u startu a zároveň cíle okruhu. Startovalo se ven z Otína, poté závodníci zahýbali za zahradnictvím Motl, projížděli šikanou kolem Jitky směrem k cihelně, kde je teď kruhový objezd a od něj se jelo zpět ke Kuniferu. Byla to pro město velká událost, závodily tu naše legendy jako Bohumil Staša, ale i zahraniční jezdci, třeba János Drápal z Maďarska, který často vyhrával. Byly to úžasné souboje a mám na to období jako malý kluk nádherné vzpomínky. Dokonce jsem měl možnost nahlédnout i do závodního depa,“ přiblížil místostarosta Radim Staněk. Burácení motorek kolem rozhodčích definitivně utichlo se začátkem 90. let.