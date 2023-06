Životní jubileum oslavil bývalý starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. Narodil se 25. května roku 1953 v Dačicích. Od roku 1974 ale žije ve městě nad Vajgarem, které se mu stalo celoživotní láskou. V čele města stál čerstvě sedmdesátiletý Mrvka dlouhých deset let.

Současné vedení města poblahopřálo Stanislavu Mrvkovi k životnímu jubileu. | Foto: Město Jindřichův Hradec

Ve středu Stanislavu Mrvkovi poblahopřálo i současné vedení Jindřichova Hradce v čele se starostou Michalem Kozárem. „Při této příležitosti dostal bývalý starosta Jindřichova Hradce pamětní minci, pamětní list, dárkový koš a třílitrovou lahev tuzemáku z místní likérky se svou podobiznou. Nechyběl ani zápis do pamětní knihy, přípitek a společná fotografie,“ dodala mluvčí radnice Eliška Čermáková. Město chtělo dary poděkovat za práci, kterou Stanislav Mrvka na radnici odvedl. „K jeho jubileu jsem mu popřál pevné zdraví a vitalitu a ať se mu vše daří, jak si přeje. Už jsme vtipkovali, kdy se tady sejdeme znovu v budoucnu, třeba za deset let,“ řekl starosta Michal Kozár.

Emeritní starosta Stanislav Mrvka si podle svých slov ocenění váží. „Člověk má po těch letech k městu a k radnici nějaký vztah. Každý z nás je alespoň trochu ješitný, a když někdo ocení jeho práci, tak to samozřejmě potěší. Tady na radnici nejde o jednotlivce, ale o kolektivní rozhodování a o to, jak se tady pracuje pro lidi a já bych přál vedení města, aby se jim to dařilo a aby hlavně obyvatelé byli spokojení,“ nechal se slyšet Stanislav Mrvka, který za uskupení Nezávislí pro Hradec loni v komunálních volbách opět kandidoval na starostu města.

Stanislav Mrvka má za sebou bohatou kariéru. Šestnáct let působil jako vojenský záchranář a čtyři roky záchranářům velel. Tyto zkušenosti následně uplatnil na hejtmanství Jihočeského kraje jako vedoucí Odboru kanceláře hejtmana, kde mimo jiné odpovídal za krizové řízení v kraji. V roce 2010 byl Stanislav Mrvka zvolen starostou Jindřichova Hradce a město vedl až do roku 2020. Od poloviny roku 2020 až do současné doby pracuje jako zastupitel.