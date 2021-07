Klidnou atmosféru v kombinaci s cizokrajným čajem si můžete vychutnat v čajovně U Zámku v Jindřichově Hradci. Čajovna zde funguje pětadvacet let, navštěvují ji například jogíni, skauti, lékaři či studenti. A podle čajovníka Michala Bauera má právě toto prostředí uvést lidi do klidu a harmonizovat duši.

Michal Bauer provozuje čajovnu U Zámku v J. Hradci. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Prostory provozuje Michal Bauer osm let. „Snažím se čajovnu držet na úrovni, abychom byli opravdu čajovna. Máme tu například zelené čaje z Číny a Indie. Například z indického Cejlonu, Darjeelingu…Nabízím lidem čaje sypané, do sáčků, zlomkové čaje. Česká republika je vyhlášená jako čajová, je tu několik dodavatelů, kteří se zabývají dovozem čajů. Takže u nich kupuji čerstvé čaje,“ vysvětluje Michal Bauer. Poukáže také na to, že každý čajovník si „tlačí svoji káru“. „Já mám tu svou. Znamená to, že tu mám oblíbené čaje z Nepálu a Darjeelingu,“ říká s úsměvem provozovatel.