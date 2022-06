Odborníci zkontrolovali během pondělí například hnízda na komíně v Třeboni Dvorcích, v Hospřízi, kde je čápi hnízdí na místní hospodě a v Kunžaku. Celkem tu našli devět mláďat. Přestože se tyto počty zdají optimistické, čápů u nás postupně ubývá. „Na vině je vliv člověka a jeho zásahy do krajiny i přírody. Některé státy v Africe navíc čápy stále loví. Když mláďata vyletí, až padesát procent čápů se nedožije jednoho roku, buď spadnou do komína nebo je zabijí dráty elektrického vedení,“ vysvětlil odborník na brodivé ptáky Stanislav Chvapil. Elegantní bílý pták zároveň vlivem globálního oteplování čím dál méně migruje. „Asi 4000 čápů z Evropy zimuje ve Španělsku, kde se živí zejména na skládkách a neodlétají do Afriky,“ dodal.