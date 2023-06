Ornitologové chtěli letos poprvé kroužkovat v Jindřichově Hradci, kde čápi hnízdí na komíně zámeckého pivovaru. Silný poryv větru při bouřce v minulém týdnu ale silně poškodil hnízdo a část ho shodil na zem. Tři čápata pád nepřežila, další dvě zůstala v poničeném hnízdě, které se jejich rodiče snaží opravit. „Hnízdo je nestabilní, a proto jsme nahoru vůbec nešli. Část se zřítila a přestože dvě čápata se zachránila, tak není jisté, že vylétnou, protože statika hnízda je silně narušená. Nechtěli jsme ohrožovat životy přeživších čápů ani své,“ zdůvodnil Martin Kulhavý z České společnosti ornitologické s tím, že pokud nepřijde žádná další silná bouřka, mohla by být čapí mláďata letuschopná už do dvou týdnů. "Je potřeba teď nechat čápy být a po hnízdní sezoně by mělo město zauvažovat o tom, co s hnízdem dále. Požádat kraj o výjimku na odstranění hnízda, kterou by určitě dostalo, s tím, že by se udělala hnízdní podložka s nějakým materiálem," nastínil řešení ornitolog. Podle něj se čápi téměř s jistotou na své původní hnízdo opět vrátí.