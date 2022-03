Část rodiny utekla před válkou za mámou, jsou na jihu Čech

Tisíc kilometrů za mámou

Od středečního večera je část její rodina v Prachaticích. Jako jedna z prvních. Dva synové, dcera a maminka jeli tisíc kilometrů z vesničky u ukrajinského Lvova do Prachatic přes dva dny.

Rozhodnutí o přesunu rodiny do Prachatic padlo v pondělí. Do té doby byla vesnička u Lvova klidným místem k žití. „V pondělí mi volala dcera ze Lvova, že se spustily sirény a lidé utíkají. Ptala se, co má dělat. Řekla jsem ať utíká také,“ vypráví paní Irina a oči se jí lesknou pod přívalem slz. Pak se ozval mladší, jedenáctiletý, syn, měl strach, když je maminka je v Česku, oni jsou tam sami a nikdo jim nepomůže. Proto byl přesun do Česka zorganizován během několika málo hodin, i když si Irinina maminka do poslední chvíle myslela, že Ukrajinu neopustí. Nakonec se rozhodla jen kvůli klukům, nechtěla je nechat jít k hranici samotné.

Českobudějovické centrum odbavuje válečné uprchlíky plynule a bez front

„Žijeme pár kilometrů od polské hranice, ale tam se nedalo dostat. Museli jim pomoc převaděči dostat se oklikou k jinému přechodu, který byl nově otevřený. Lidí od nás utíká strašně moc,“ popisuje. S přechodem na polskou stranu prý pomáhali Ukrajinci i Poláci. Babička přišla s klukama z jiného směru než dcera, ta se k hranici vypravila rovnou ze Lvova. Všichni jim pomáhali, dostali deky, něco najíst, ale doba než hranici překročili byla strašně dlouhá. Všechno museli stihnout do nočního zákazu vychází. „Pak už nesmí ven vůbec nikdo a nesmí projet ani auto,“ dodává.

Kluci s babičkou do Prachatic přijeli jen s malým batůžkem. „Vzali si jen teplé ponožky a jedny boty navíc, jinak neměli nic. Maminka přijela v zástěře neměla ani svetr,“ vypravuje Irina. Je šťastná, že část rodiny podařilo dostat do Prachatic.

Humanitární pomoc z Prachaticka už pomáhá na Ukrajině

Kontakt jen přes telefon

Irině prý bylo jasné, že se stane něco strašného. „Dcera mi volala a říkala, že její starší holčička chodila do školky a musela být vybavená voděodolnou kartičkou se jménem a příjmením, kterou musela mít stále u sebe. Kdyby se něco stalo, aby se vědělo, čí je,“ popisuje život na Ukrajině pár týdnů před zahájením války a opět se jí hrnou do očí slzy. „Když válka začala, dcera ani nevěděla, že se bojuje. Volaly jsme si a já jí říkala, že je válka a ona se divila, jaká válka?,“ vzpomíná Irina na telefonát před více než týdnem. Dcera s dětmi a manželem na Ukrajině zůstala.

„Nastěhovala se ke mně na vesnici. V místě, kde ona bydlí, houkají sirény i čtyřikrát za noc. U mě na vesnici je klid. Mám tam zásoby jídla i pití a sklep, kde se může ukrýt,“ říká Irina. S dcerou je kontaktu stále, ale jen po telefonu. Volá také svým sousedům, zjišťuje informace, jak to tam momentálně vypadá, ale bojí se zeptat na syny, kteří museli narukovat. Ví, že mnozí kluci se vrátili z Česka a jiných koutů Evropy na Ukrajinu, aby mohli bojovat proti Rusku. „Víte, ale není třeba moc lidí, ale jsou třeba lidé, kteří umějí zacházet se zbraní a hlavně zbraně, aby naši zemi ubránili,“ myslí si.

Ukrajině pomáhají ve Lhenicích také cukrářky

Chce zpátky, ale neví, zda bude kam

Sbírka pro rodiny z Ukrajiny:

- Se sbírkou věcí a vybavením do bytu pro rodinu paní Iriny pomohli a pomáhá celý tým Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. "Zapojili se úplně všichni," říká ředitelka domova Hana Vojtová.

- Vybrané věci domov nabízí také dalším rodinám, které do Prachatic přijely. Hana Vojtová je v kontaktu s koordinátory krizového štábu města Prachatice.

S příjezdem rodiny Irině sice „spadl obrovský kámen ze srdce“ ale teď má strach, co bude dál. „Kluci musejí chodit do školy, ale nerozumí. Vůbec nevím, co bude dál, kluci zatím nechtějí ani ven na procházku,“ popisuje a už po několikáté děkuje všem lidem, kteří jim pomohli s bydlením, oblečením a jídlem. „Všichni jste tu skvělí,“ říká a vysvětluje, že její rodina teď žije v bytě, které poskytlo město Prachatice. Ona sama bydlí na ubytovně a za rodinou dochází.

Irina každý den čeká na zázrak, prý to bude chvíle až z televize uslyší, že boje skončily. Stále věří, že se bude mít kam vrátit. „Snad naši vesničku nezničí,“ doufá a těší se, že se vrátí domů.