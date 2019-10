„Včera jsme prodávali hodně cédéček. Podobně tomu bylo, když zemřel Michael Jackson. Ve středu jsme prodali asi třicet cd Karla Gotta a dvě gramofonové desky. Konkrétní cédéčka lidé nesháněli, prodávali jsme nejvíce ty, které vznikly ke zpěvákovo 80. narozeninám. Supraphon letos vydal dva tituly, je to výběr hitů,“ ukazoval na ně v prodejně Jiří Pánek.

Velký zájem jeví lidé v těchto dnech o hudební tituly Karla Gotta. Foto: Deník/ Jitka Davidová

Předpokládá, že i v příštích dnech projeví lidé velký zájem o cédéčka Karla Gotta.

Veřejnost se bude mít možnost rozloučit se zpěvákem Karlem Gottem v pátek 11. října v Paláci Žofín v Praze.

Do českobudějovického Music Center zamířila ve čtvrtek i Jana z krajského města. „Měla jsem dva úkoly a jedním z nich bylo koupit cd Karla Gotta, já si asi vezmu ten komplet patnácti cd, protože si myslím, že jsme sledovali začátky Karla Gotta, takže bych chtěla, aby tam bylo co nejvíce známých písní,“ řekla, když vybírala cd a přitom na zpěváka zavzpomínala: „Je to hudba mého dětství a mládí. Karel Gott byl podle mě vyrovnaná osobnost, člověk, který věděl, co chtěl dělat. A šel si dobře za svým cílem, a to tak, že asi nikoho tím nezranil. Naopak, dělal lidem radost. Má oblíbená píseň je Trezor a Oči má sněhem zaváté,“ svěřila.

Prodavačka Zuzana Tučková z Music Shop Lannova třída potvrdila, že za poslední dva dny se zvýšil prodej cédéček Karla Gotta. „Nejvíce lidé chtějí cd, které vzniklo k jeho osmdesátinám, kde zpívá s dcerou Charlotte,“ vnímá zájem lidí s tím, že se prodávají i desky.