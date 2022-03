Naplno to pocítili také zákazníci čerpacích stanic v Jindřichově Hradci a nejbližším okolí. Rozdíl mezi cenami benzínu a nafty ve městě byl ve čtvrtek dopoledne téměř deset korun. U nejdražší benzínky vyjde litr naturalu 95 na 42 korun a 50 haléřů, u nafty je to dokonce 44 korun a 10 haléřů. Naopak nejlevnější čerpací stanice Tank ONO prodávala natural 95 za necelých 36 korun 90 haléřů, naftu ještě o korunu levněji. Motoristé, kteří chtějí ušetřit, zde stojí na pohonné hmoty dlouhé fronty a tankují si zásoby i do kanystrů.