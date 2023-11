Obyvatelé Jindřichova Hradce si v příštím roce připlatí za teplo. Na vině je skokový nárůst ceny nakupovaných paliv. Společnost Teplospol, která zajišťuje teplo pro asi 70 procent bytových jednotek ve městě, v letošním roce zdražovala jen mírně. Ceny zvedla průměrně o 13 procent. Zvýšení zálohových cen pro příští rok ale bude výrazně vyšší.

Za teplo si v příštím roce Hradečáci připlatí. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Cenový nárůst se bude lišit v jednotlivých cenových lokalitách v závislosti na jejich palivové základně. „Nejvyšší nárůst bude v lokalitách vytápěných zemním plynem, nižší pak v lokalitách vytápěných teplem z biomasy. V průměru lze očekávat meziroční nárůst zálohové ceny přibližně o 30 procent,“ upřesnil Milan Kučera, ředitel společnosti Teplospol, která město zásobuje teplem.

Přidal ale i dobrou zprávu pro odběratele. Lidé totiž v rámci vyúčtování za letošní rok 2023 dostanou vrácené finanční přeplatky, které jim pomohou zvýšení záloh pro příští rok částečně kompenzovat.

Teplo pro koncové odběratele společnost Teplospol vyrábí na plynových zdrojích a z části i nakupuje od externích dodavatelů. Pro roky 2022 a 2023 měla firma cenu plynu zafixovanou za mimořádně nízké covidové ceny. Fixace ale končí a komodity výrazně podraží. „Jde o skokový nárůst cen zejména nakupovaných paliv, nakupovaného tepla a nakupované elektrické energie. Kromě energií pochopitelně rostou i všechny další náklady jako jsou opravy, materiál, pohonné hmoty, mzdy nebo služby a velice příznivé ceny tepla z minulých let jsou již za daných okolností neudržitelné,“ poznamenal Milan Kučera.

Průměrná domácnost si tak od nového roku za teplo připlatí několik stokorun za měsíc. „Při průměrné roční spotřebě tepla 18 GJ odhadujeme dopad na jednu domácnost o cca 6 tisíc korun za rok více, což by představovalo měsíčně nárůst o 500 korun. Jde ale o hrubý odhad závisející na tom, z jaké lokality zákazník je, jaká bude zima, jak budou zákazníci šetřit a podobně,“ dodal Milan Kučera.

Teplospol a.s. momentálně zásobuje teplem celkem 6 628 domácností, z toho v Jindřichově Hradci necelých 4800.

Ve městě také s největší pravděpodobností vzroste i cena na odpad. V současnosti platí lidé za osobu 500 korun ročně. "V souvislosti s přesunutím svozu odpadu do vyšší sazby DPH budeme muset nějakým způsobem reagovat. Návrh vyhlášky už máme na stole, ale uvidíme, jak dopadne finální projednání. Mohu pouze říci, že se snažíme zohlednit strukturu města i jednotlivé skupiny a zvažuje se například varianta, že u dětí do šest let a seniorů nad 65 let by se poplatek ponechal a ostatním by se zvýšil,“ nastínil jindřichohradecký starosta Michal Kozár.

Jasno už je ale o poplatcích za psy, které zůstanou stejné jako v letošním roce. Obyvatelé rodinných domů v místních částech platí za jednoho psa 100 korun, ve městě 200 a lidé v panelových bytech 800 korun.