Řezbáři budou na svých sochách pracovat až do pátku. Jejich díla po dokončení poslouží konkrétnímu účelu. "Potřebujeme do dačického Betléma zvoničku a schránku na přání. Oslovila nás také dačická nemocnice, která by chtěla sochu do nově rekonstruované auly a pro Třebětice tu jeden z řezbářů vytváří ptáka motáka pochopa, kterého má obec ve znaku," vyjmenovala Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu.

Letos na akci dorazilo devět řezbářů, jeden kovář, dvě keramické dílny a také dva skláři. "Jsou tady místní řezbáři přímo z Dačic i z nedaleké Jemnice, ale hodně let sem jezdí i řezbáři z Hanušovic, Jeseníku, od Brna nebo z Blanska," upřesnila Naděžda Mastná a zároveň pozvala na řezbářskou tandemovou show, která vypukne v pátek od půl deváté večer.

Hotová díla představí řezbáři na vernisáži v sobotu 20. 8. od 14 h.

Od úterý do pátku jako součást akce probíhají oblíbené hudební večery, laděné do nejrůznějších žánrů. Nově to bude letos také rock. "U sklářů si zároveň lidé až do pozdních nočních hodin mohou sami vyzkoušet foukání do píšťaly nebo točení na hrnčířském kruhu v keramických dílnách. V pátek bude pro děti připravená Hračkolna," dodala k programu Naděžda Mastná. Po celou dobu akce řezbáři prodávají své drobné výrobky a výtěžek z tohoto prodeje půjde místní základní škole v Neulingerově ulici.

Zdroj: Urbanová Jana

Akci ve spolupráci s městem před 14 lety založil sochař Rudolf Procházka z Dačic. "Začali jsme už před 17 lety v Písečném, pak jsme navázali v Dešné a v Dačicích také projevili zájem, takže jsme se s městem dohodli, aby se to tu také pořádalo," řekl s tím, že letos pracuje na soše ruky se srdcem pro Nemocnici Dačice.

Mezi sochaři a tvrdými chlapy vynikají s motorovými pilami i dvě ženy. "Pracuji na soše, která bude znázorňovat podzemní část stromu, tedy kořeny a pařez. Práce s motorovou pilou je vždy o respektu, jakmile člověk poleví v ostražitosti nebo pilu špatně natočí, tak vás vždycky potrestá," poznamenala Jana Schlosserová, která učí na základní škole výtvarný obor.