Vše o projektu se dozvíte na www.arpidaplus.cz.

V pondělí 8. listopadu dopoledne se přímo u centra Arpida uskutečnilo slavnostní poklepání na základní kámen objektu Arpida+. Kromě klientů a zaměstnanců rehabilitačního centra pro osoby se zdravotním postižením nechyběli ani vzácní hosté.

Senátor parlamentu Pavel Fischer připomněl, že se centrum po celých 28 let svého fungování rozvíjí. „Když jsem doma řekl, že jedu do Arpidy, tak chtěli jet se mnou, protože my jsme dlouholetými klienty,“ vysvětlil. Pozoroval její růst. „Poprvé jsem tu byl asi v roce 1995, to už je kus života,“ zmínil Fischer. „Jde o mezinárodně jedinečné zařízení. Snad se nám podaří zapojit i soukromé donátory, kteří pomohou s výstavbou,“ doufá.

Náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová dodala, že zařízení také velmi dobře zná. „Jsem ráda, že tento projekt dostal šanci na uskutečnění, návazná péče tu prostě chyběla. Pomoc dětem a mládeži tak dostane další návaznost,“ uvedla.

Kraj pomůže

Hejtman Martin Kuba sdělil, že každý Jihočech ví, co je Arpida za unikátní zařízení. „To nejdůležitější v životě není o penězích, je důležité podobné věci dokázat zrealizovat. Jihočeský kraj by tu měl být, aby pomohl i v této etapě výstavby,“ konstatoval. Slíbil, že už proto, že centrem prošlo plno známých a kamarádů, chce pomoci s realizací. „Uděláme maximum proto, aby se z komplikované situace dostalo vše do zdárného konce,“ dodal hejtman Kuba.

Ředitelka územního odboru IROP pro Jihočeský kraj Naděžda Burešová doplnila, že zastupuje ministerstvo pro místní rozvoj. „Každý projekt potřebuje spoustu odvážných a zapálených lidí, a ty tady vždy byli a jsou. Osobně mě těší, že tento projekt podpořil integrovaný regionální operační program (IROP), z evropských peněz. Upřímně doufám, že se zvládne i ten časový limit na čerpání,“ řekla Burešová.

Ředitel centra Marek Wohlgemuth prozradil, že stavební kámen čekal na svou příležitost 27 let v atriu. „Teď konečně něco ponese, teď na něm bude něco stát. Ten dům, který chceme postavit má získat prostor pro další příležitosti. V našem společenství je síla, musíme vidět i rodinu, město, kraj i stát. Chceme posunout kampaň i mezi lidi, kteří by nám mohli pomoci,“ vysvětlil Wohlgemuth.

Schází prostor

Jedním z ožehavých problémů je zařazení dospělých klientů do života.“Děti, které k nám začaly před lety chodit, již dospěly a jen některé využily svou příležitost a integrovaly se. Jsme přesvědčeni, že každý z nich má před sebou příležitost žít samostatný život a být užitečný. Abychom mohli nabídnout vizi a potřebné služby, udělali jsme si analýzu a průzkum potřeb. Převládla potřeba prostoru,” podotkl ředitel centra.

Na základní kámen si kladívkem udeřil i klient Radek Beníšek. Denně centrum navštěvuje podle ředitele průměrně 160 osob s mentálním či kombinovaným postižením, kapacita objektu však už nestačí.

Projekt Arpida+ je největší veřejnou akcí od vzniku centra. Na pozemku vedle stávajícího objektu má vyrůst komplex budov s prostorem pro služby denního stacionáře, sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitaci, pracovní rehabilitaci, fyzioterapii, ergoterapii, jídelnu s výdejnou, vodoléčbu, snoezelen a administrativní a technické zázemí. Předpokládá se, že po dokončení nabídne své služby až 70 lidem s tělesným a kombinovaným postižením.

Přestože centrum Arpida získalo z IROP rozhodnutí o poskytnutí dotace 51 milionů korun a jedná s Jihočeským krajem a Statutárním městem České Budějovice o podpoře, musí, s ohledem na nárůst cen, dofinancovat z vlastních zdrojů asi 25 milionů.

Benefiční kampaň

V prosinci letošního roku se má uskutečnit výběrové řízení na zhotovitele. Zatím zařízení spouští benefiční kampaň. Projekt je ohrožen kvůli extrémnímu růstu cen stavebních materiálů, a tak i změnám rozpočtu. Současně na první etapu má zařízení i šibeniční termín na čerpání dotace, a to 31. prosince 2023.

Důležitou součástí financování projektu bude veřejná sbírka, kterou bude podporovat a propagovat celorepubliková benefiční kampaň. Konat se má řada podpůrných akcí, které budou končit symbolicky na Štědrý den. Vše se bude sbíhat na webu www.arpidaplus.cz.

Známé tváře i firmy

Se vším pomáhají i známé osobnosti, vznikla jakási hymna s logem Papírové lodě, kterou napsal držitel ceny Magnesia Litera Robin Král a zhudebnil Jan Lstibůrek (uznávaný muzikant a člen kapely Tomáše Kluse). V písni, kromě arpiďácké kapely K.R.B, zazní hlasy Tomáše Kluse, Pokáče, Márdiho (Vypsaná Fixa), Kateřiny Marie Tiché i patrona Arpidy herce a režiséra Jiřího Mádl.

Projekt bude podpořen i výnosem z tradiční Andělské aukce, která se koná v pondělí 13. prosince. Ve čtvrtek 23. prosince celou kampaň uzavře charitativní hokejové utkání HC Motor, které odehrají hráči ve speciálních Arpida dresech, jenž následně půjdou do dražby.

O projektu a sbírce se dárci dozví i z krabic na mléko (společnost Madeta a.s. poskytla 5 milionů obalů), které se budou distribuovat po celé republice.