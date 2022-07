Autorem soch je Jan Albrecht z nedaleké obce Kačlehy. Jedno ze svých děl sochař v těchto dnech vyřezává na náměstí Míru přímo před očima kolemjdoucích. „Vyřezávám jako dar pro město sochu anděla, protože ten ledový roztál. Pracuji na něm už od pondělí a den mi do toho pršelo, takže práce stála. Anděl by neměl být jen ze dřeva, to je ale překvapení,“ upřesnil sochař s tím, že hotové dílo uvidí obyvatelé města i turisté už v neděli.

Socha anděla pak zůstane na náměstí Míru do 22. července. „Toto datum není náhodné, v neděli 24. července se na náměstí bude konat Eurojack dřevorubecká show, a tak by už socha mohla akci překážet. K vidění ale zůstane dál, pan Albrecht chce totiž anděla věnovat městu, kam konkrétně potom bude anděl umístěn zatím nevíme, ale určitě pro něj vybereme vhodné místo,“ slíbila mluvčí radnice Eliška Čermáková.

Na svých dílech pracuje umělec Jan Albrecht často i stovky hodin. „Například socha motorky, která je spíše pro pobavení, zabrala asi 250 hodin práce, na formuli je přibližně 400 hodin a na soše ženy jsem pracoval kolem 80 hodin,“ vypočítal sochař. Jméno Jana Albrechta je v Jindřichově Hradci známé, pracoval například i na interiéru restaurace Udírna.