Centrum pro mládež chce zvýšit zájem mladých o politiku

Jindřichův Hradec – Zvýšit zájem mladých lidí, především prvovoličů, o politiku. To byl cíl projektu Informačního centra pro mládež v Jindřichově Hradci Tvůj hlas může rozhodnout.

Studenti se při besedách v projektu Tvůj hlas může rozhodnout setkali s mnoha politiky i politology.Foto: ICM

Jak vysvětlil Prokop Pithart z hradeckého centra pro mládež, v rámci projektu se konalo několik diskuzí a besed se zákonodárci a politology, odehrála se i simulace voleb a dvě ankety, jedna na středních školách a druhá online. „Podle ankety, které se zúčastnilo 237 studentů z několika středních škol, vyslovilo zájem o volby 59 procent prvovoličů,“ uvedl a dodal, že podle průzkumů je letos u věkové skupiny 18 až 34 let volební účast 59 procent. „To se shoduje s výsledkem naší ankety,“ upozornil. Oproti minulým volbám do sněmovny se volební účast této věkové skupiny zvýšila z tehdejších 44 procent.

Internetové ankety se navíc zúčastnilo 1319 prvovoličů a 93,6 procenta hlasovalo pro účast ve volbách. „Takový výsledek je pravděpodobně dán tím, že na internetu si odkaz s anketou otevře ta část lidí, která se o téma politiky zajímá a udělá si čas na vyplnění ankety,“ míní Prokop Pithart, podle kterého je na druhou stranu výsledek ankety na školách relevantní k celé společnosti. „Mezi oslovenými jsou i ti, kteří se o problematiku voleb nezajímají, odmítají tedy k volbám přijít. Ukazuje se tedy, že zájem mladých lidí o politiku stoupá – sice pomalu, ale přece jen,“ objasnil.

Strukturovaný dialog podle něho jasně prokázal, že pokud se mladým lidem vysvětlí, co je to volební právo, jak fungují volby a jaké mají jako voliči a občané pravomoci, posílí se jejich zájem o politiku a veřejné dění. „Tato aktivita prostě nepřestane mít smysl, jelikož volby jsou nejvýznamnějším nástrojem, jak mohou občané rozhodovat o osudu své země, proto je pro budoucnost každé země dobře, když je volební účast co nejvyšší, když občané chtějí být aktivní a rozhodovat o tom, jakým směrem se bude jejich země v následujících letech ubírat,“ uzavřel Prokop Pithart.