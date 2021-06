„Dražší nafta je touhle dobou každý rok, je to vyvolané uměle,“ myslí si Petr Pauch ze společnosti PL Trading Husinec, který zajišťuje přepravu zboží mezi jihem Čech a Bavorskem, ale i mezi firmami jen po Bavorsku. Na zvýšení cen za dopravu prý zákazníci neslyší. „Jsou firmy, jež jsou schopny zvýšení cen pohonných hmot kompenzovat,“ doplňuje s tím, že jako dopravci mu nezbývá nic jiného, než vydržet. Přijít o zakázky nechce.

Cena nafty v Bavorsku už přesáhla hranici 38 korun za litr. Šoféři se proto snaží v co největší míře tankovat v Česku. „Je to síla. Tento týden musí přepočítat, co se víc vyplatí, zda jezdit s dodávkami zpět domů z větších vzdáleností a raději natankovat doma, nebo šoféry stáhnout v jednom osobním autě a dodávky tankovat i za vyšší ceny,“ plánuje.

Sice jen o třináct haléřů, ale ještě před týdnem byl nejprodávanější Natural 95 levnější. Průměrná cena nafty aktuálně činí 30,13 koruny za litr. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzin nejdražší od loňského ledna, a nafta pak od loňského března.

Dobré zprávy řidiči čekat nemohou, pohonné hmoty v ČR ještě mírně zdraží. Zhruba o dvacet haléřů na litru. A před prázdninami lze podle ekonoma Lukáše Kovandy očekávat další zdražování. „Až k úrovni 33 korun za litr benzínu a 31 za litr nafty,“ uvedl.

Kvůli zdražujícím pohonných hmotám se letos Čechům výrazně prodraží cesta k moři, například do Chorvatska. „V porovnání s loňským ultralevným létem. Jen za pohonné hmoty dají Češi při cestě do Chorvatska a zpět letos v létě nejpravděpodobněji průměrně bezmála 3400 korun, podobně jako v roce 2019. Loni je přitom ty samé výdaje vyšly na přibližně 3000 korun,“ srovnává Lukáš Kovanda.

Za kolik teď tankují Jihočeši?Zdroj: Deník

Ceny PHM



- Levnější benzín než v ČR je v Bulharsku, Rumunsku a v Polsku a ve Slovinsku.

- Cenově srovnatelný je v Maďarsku a v Rakousku.

- Na Slovensku, v Chorvatsku, v Německu i v Itálii je dražší.

- Nafta vyjde řidiče levněji v Rumunsku a v Bulharsku.

- V Polsku je cena srovnatelná.

- Na Slovensku, v Rakousku, ve Slovinsku, v Chorvatsku, v Německu i Itálii je dražší.