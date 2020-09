Knihou roku se stala životopisná publikace o táborském hejtmanovi Janu Žižkovi historika a spisovatele Petra Čorneje. Ten ji loni v prosinci představil na Housově mlýně v Táboře a jen se po ní zaprášilo. "V rozsáhlé monografii zúročuje Petr Čornej své celoživotní bádání v oblasti dějin českého středověku…Ve své nejnovější práci Čornej čtenářům názorně a přitom čtivě ukazuje obtížnost práce historika, který se často musí vyrovnat s nedostatkem písemných pramenů. Otevřeně přiznává, že na některé otázky historik nemůže nabídnout jednoznačné odpovědi, a proto předkládá hned několik možných cest, jimiž se osudy husitského válečníka mohly ubírat…" píše se ke knize na webu Magnesia Litera. Titul Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka zvítězil i v kategorii Litera za naučnou literaturu.

Dva výrazné táborské záseky přinesla další vyhlášení cen. V kategorii Překladová kniha vyhrál táborský překladatel Ladislav Nagy s knihou Edward St Aubyn spisovatele Patricka Melrose I.

"Vítězství si cením, protože každý rok vychází obrovské množství vynikajících překladů a nejinak tomu bylo loni. Jsem rád, že můj překlad porotu zaujal a doufám, že kniha, podle které byl natočený i vynikající seriál, si najde cestu ke čtenářům. Myslím, že v pětici románů (druhý díl pentalogie vyjde letos na podzim) se autorovi podařilo nejen vyrovnat s určitým, velmi silným osobním traumatem, ale i nabídnou velmi zajímavý — a kritický — obraz britské aristokracie," komentuje svůj úspěch Ladislav Nagy.

Cena čtenářů

V kategorii Cena čtenářů zvítězila kniha Gump - pes, který naučil lidi žít táborského spisovatele Filipa Rožka. Ten nyní dotočil s režisérem F. A. Brabcem i filmovou podobu knihy, premiéra bude v prosinci.

"Je to cena diváků, o to je to hezčí. Je to zvláštní a hezký pocit, protože jsem knihu psal před rokem a nevěděl jsem, zda to nebude číst jen máma a přátele. Zájem o knihu však roste a jsem šťastný, splnil jsem si sen. Teď už vím, že pokud se člověk rozhodne, má dost drzosti napsat knihu a píli ji dokončit, tak to jde," říká Filip Rožek. Knihy se do teď prodalo 120 000 kusů.

V kategorii Próza se konečně (již byl třikrát nominovaný) zadařilo Jiřímu Kratochvilovi s románem Liška v dámu. Následovaly ho knihy Logoz Aneb Robert Holm, marketér dánský (David Zábranský), Kolem Jakuba (Michal Vrba), Možnosti milostného románu (Jan Němec), Projekt Gilgameš (Štěpán Kučera) a Vytěženej kraj (Veronika Bendová). Veskrze všichni jsou pravidelní účastníci literárního festivalu Tabook v Táboře.

V kategorii Poezie zvítězila sbírka Noční četba spisovatele Ewalda Murrera. Na předních příčkách se dále umístil Daniel Hradecký s Přibližováním dřeva a Jiří Dynka s knihou Pomor.

Vítězem Kniha pro děti a mládež v roce 2020 je David Böhm s knížkou A jako Antarktida - Pohled z druhé strany. Nakladatelským činem roku byla oceněna kniha Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského, kterou vydalo pražské nakladatelství Práh. Ve skupině Publicistika si vydobyla první místo kniha Jako v nebi, jenže jinak Nové setkání se samotáři z Čech a Moravy Aleše Palána. Objevem roku se stal opět častý táborský návštěvník Vratislav Kadlec s knihou Hranice lesa.

