Ceny ryb by měly růst, zní z Řečice

Kardašova Řečice – Od pátku do pondělí se chystají kardašovořečičtí rybáři lovit rybník Holná, v pondělí a v úterý potom i rybník Kačležský.

Pracovníci Rybářství Kardašova Řečice při výlovu.Foto: archiv Petra Staňka

Výrobní ředitel Rybářství Kardašova Řečice Ladislav Štercl předesílá, že výnosy budou sčítat až poté, co budou ryby venku. „Tento rok není vůbec jednoduchý. Odhadujeme, že s nějakým poklesem musíme počítat, ale nebude výrazný,“ poznamenal.

Ředitel vysvětlil, že ke komplikacím docházelo v průběhu celého roku. „Nedalo se přikrmovat, kdy jsme potřebovali, museli jsme čeřit, museli jsme víc vysíkat, a to nejen pobřežní partie, ale i dna rybníků, které nebyly schopné se napustit. S vodou je to hrozné,“ posteskl si. Jak tyto potíže ovlivní cenu ryb zatím Ladislav Štercl nechce spekulovat.

„My neprodáváme finálnímu zákazníkovi, jsme pouzí producenti a s cenami hýbou obchodníci, ale všichni si přejeme, aby se cena zvedla, protože náklady nám stoupají a v ceně se to již několik let neodrazilo,“ říká.

Řečické rybářství se podle Ladislava Štercla potýká s nedostatkem vody přibližně na čtvrtině výměry. Tam rybníky vůbec nenatekly na normální stav. V této souvislosti proto bylo nutné o plánu výlovů hodně přemýšlet. „Je to paradoxní, že voda v některých rybnících, které lovit nebudeme, není. Na druhou stranu ale někde vodu vypouštíme a ta odtéká pryč. To přemýšlení není jen o tom, co nás čeká v následujících týdnech, ale i o tom, co by nás mělo čekat příští rok,“ upozornil a dodal, že zřejmě bude nutné malinko přizpůsobit i způsob chovu, rozmyslet, kde mít násadu a kde tržní rybu.

Ladislav Štercl upozornil i na to, že se v posledních třech letech jedná již o druhý suchý rok v oblasti, kde řečičtí rybáři hospodaří. „Hospodaření s vodou bylo vždy zásadní, ale teď to skutečně nabývá nebývalé vážnosti. Deficit se nastřádal za spoustu let a těžko říct, co by ho mohlo doplnit. Voda je nyní alfa a omega toho, co bude ovlivňovat naše úvahy o chovu ryb i dál,“ uzavřel.