Dvě mláďata, která se letos vylíhla handicapovaným černým čápům v Záchranné stanici živočichů Makov, vyrazila na svou dlouhou cestu na jih. Jejich let sledují GPS vysílačky.

Mladí černí čápi z Makova vyrazili do teplých krajin. | Foto: Archiv stanice Makov

Loňská čtyři mláďata čápů černých odletěla do teplých krajin bez "baťůžků", a tak se jejich cesta nesledovala. Stejně to bylo v plánu i u letošních mláďat. Samička i sameček ale nakonec vyrazili s vysílačkou na zádech. „Kamarád a hlavní “baťůžkář” Lubomír Peške s Dušanem Rakem nás přemluvili. Budou to prý letos jediní černí čápi z Česka s vysílačkou, tak jsme na to kývli," vysvětlil vedoucí záchranné stanice Libor Šejna.

Jak uvádí, smysl záchranných stanic vidí mimo jiné právě i v tom "přesahu", který mají v záchraně živočichů. „To je třeba i vypouštění uzdravených živočichů a jejich mláďat s “gps”. Tak se dá například upozornit na nebezpečná místa pro ptáky nejen v Evropě, ale i v Asii a Africe," uvedl.

Mladé čápy vypustili ze stanice před čtrnácti dny. Prvních pět dnů lovili v "domácím" jezírku a nocovali na vyhlídce. „Co jim pak řeklo, že mají vyrazit, jsem dodnes nepochopil. Snad zkracující se den, asi to přesně ví jen oni. Měli tady rodiče i dostatek potravy. I tak ale před pár dny začali kroužit do výšky a vyrazili na cestu," popsal Libor Šejna s tím, že pár kilometrů kroužili spolu, ale pod Pískem se rozdělili.

Mladí černí čápi z Makova vyrazili do teplých krajin. Pro zvětšení klikněte ZDE.Zdroj: Archiv stanice Makov

Samec doletěl do Rakouska, tam se otočil a následně lovil v třeboňských rybnících. Poslední srpnový den uletěl 350 kilometrů a je u Budapešti. Samička se držela asi o 100 km níže v blízkosti Dunaje v Rakousku. Ve čtvrtek obletěla Alpy a je také v Maďarsku. „Oba zdá se míří východní trasou na Turecko, ale to ještě uvidíme. Zatím jsou ale na svém úplném začátku cesty a jak ukázal případ našeho mořského orla, čeká na ně i spousty lidských nástrah," zmínil vedoucí stanice a doplnil, že jednoho makovského loňského černého čápa vyfotili na jihu Francie. Letěl tedy západní trasou přes Gibraltar.