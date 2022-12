Vánoční prohlídky budou od těch klasických odlišné. Poodhalí, čemu se v zimním období rodina věnovala, jak prožívala čas Vánoc, co se servírovalo k štědrovečerní večeři nebo co přinesl Ježíšek pod stromeček.

"Inspiraci jsme čerpali z pamětí, které sepsaly děti posledního majitele zámku. V zimě po večerech jsme je četli a překládali, protože některé byly v angličtině i němčině. Zjistili jsme, že tam vzpomínají na to, jak se slavily právě Vánoce na Červené Lhotě," popsal kastelán Tomáš Horyna. Návštěvníkům bude během adventních prohlídek přístupná velká část prvního patra, kde jsou soukromé i společenské pokoje. Navíc se podívají i do prostor, kam se běžně vůbec nedostanou. Prohlédnou si například personální jídelnu, kde jedli zaměstnanci zámku.

Součástí adventní prohlídky zámku je také výstava betlémů. "Zastoupeny budou především betlémy z Čech, ať už z okolí Červené Lhoty, Třeště nebo Příbrami, ale také bude k vidění betlém z Jižního Tyrolska. Vystavený bude i zcela unikátní betlém z playmobilové stavebnice nebo z chlebového těsta," přiblížil kastelán zámku.

O uspořádání zimních prohlídek se zaměstnanci zámku snaží už roky. Záměr ale vždy zhatily rekonstrukce. "Vždycky jsme dělali nějakou restaurátorskou nebo rekonstrukční práci. V posledních pěti letech to byla jídelna a pokud jeden pokoj vystěhujete do tří ostatních tak ze zámku nezbyde, co by se dalo prezentovat. Takže uplynulých 19 let to z nějakého důvodu nešlo. Buď se dělaly podlahy, malovalo se nebo opravovala okna," poznamenal Tomáš Horyna s tím, že letos se konečně poštěstilo všechny nutné práce dokončit.

První vánočně laděné prohlídky si návštěvníci Červené Lhoty užijí už tento víkend. "Otevřeme celodenně tuto sobotu i neděli a poté každý adventní víkend, mezi svátky budeme mít otevřeno ještě v termínu od 28. do 30. prosince. Možnost vidět výstavu betlémů a zámecké interiéry s vánoční prohlídkou bude i každý lednový víkend, ale tam už ale jen ve třech časech," upřesnil Tomáš Horyna.

Na vánoční období plánuje Červená Lhota také dvě bohoslužby v zámecké kapli. První mše svatá proběhne v sobotu 10. prosince. Další se chystá tradičně na Štěpána 26. prosince.