Rybník kolem zámku Červená Lhota je už několik týdnů bez vody. Na dně nádrže od začátku podzimu instalují část tepelného čerpadla, které bude nově rozvádět teplo do celého zámku i přilehlých budov. Akce je v plánu už několik let. Vedení zámku pro její uskutečnění využilo vypuštěného rybníka kvůli budoucí opravě prosakující hráze.

Odborníci se snažili pro Červenou Lhotu navrhnout takový projekt, který by památku citlivě propojil s moderními technologiemi. „Navrhli jsme sem tepelné čerpadlo země voda, protože má při současných technologiích největší účinnost. V rybníku se pokládá horizontální kolektor se speciálními absorpčními kazetami. Vedle zámku je pak hospodářské křídlo, kde bude tepelné čerpadlo a z něj povede předizolované potrubí přes parkoviště, následně v tělese mostu až do sklepních prostor zámku,“ upřesnil projektant Pavel Bučan ze společnosti Sunpower. Pro zámek bude změna systému vytápění znamenat velkou finanční úsporu. „Zámek se vytápěl akumulačními kamny. Tepelné čerpadlo, které je tady navržené, by mělo mít topný faktor čtyři a úspora bude minimálně 75 procent,“ vypočítal Pavel Bučan. Kolektor, který bude v zimě vytápět, v létě naopak prostory ochladí. Správci zámku navíc budou moci nastavit teplotu i na dálku prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu.

Projekt instalace tepelného čerpadla je rozdělený do tří etap. „První etapa začala v polovině září. Jde o práce na zemním kolektoru. Do konce roku dovedeme inženýrské sítě z kolektoru do budovy bývalého pivovaru, kde je technické zázemí. Poslední etapa, což je kompletace, se pak uskuteční v příštím roce,“ přiblížil Michal Luňáček ze stavební společnosti s tím, že finišovat by se mělo v listopadu 2024. Veškeré moderní technologie budou schované pod povrchem nebo zamaskované tak, aby nenarušily atmosféru památky.

Návštěvníci Červené Lhoty budou mít vzhledem k aktuálním pracím ke konci října zároveň jedinečnou možnost vidět útroby kamenného mostu, který vede do zámku. „Most začneme rozebírat už během příštích dní, abychom vyměnili inženýrské sítě uvnitř stavby, kudy proudí voda i elektřina. Pro zaměstnance památky i turisty zhotovíme náhradní přístupovou lávku podél mostu. Samotný most pak bude odkrytý až na patu klenby,“ popsal za stavitele Michal Luňáček. Most do zámku navíc dostane i nový povrch. Dlažební kostky nahradí lámaný kámen, který bude lépe ladit s okolím. Práce vyjdou na 20 milionů korun, větší část sumy pokryje dotace.

Zámek mezitím stále čeká na rekonstrukci prosakující hráze. Zatím ale správci památky nemají pro rozsáhlou akci stavební povolení. „Museli jsme do projektu zapracovat všechny připomínky, ať už sousedů, obce nebo Povodí Vltavy, a proto se získání stavebního povolení zdrželo. Měli bychom ho ale mít do konce roku,“ komentoval aktuální stav kastelán Červené Lhoty Tomáš Horyna. Po Novém roce už by podle něj mohla být vypsaná soutěž na dodavatelskou firmu, která hráz opraví.