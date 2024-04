Červená, kam se oko podívá. Milovníci nostalgie, sběratelé historických kočárků a reborn panenek obsadili opět zámecký areál Červené Lhoty na Jindřichohradecku. V sobotu dokonce tito nadšenci vytvořili vlastní rekord, který chtějí nechat zapsat do České knihy rekordů pelhřimovské Agentury Dobrý den. Deník byl u toho.

Setkání červených kočárků na Červené Lhotě na Jindřichohradecku spojené se zápisem do České knihy rekordů se uskutečnilo v sobotu 20. dubna 2024. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Akci zorganizovala Marie Kubatová z Jindřichova Hradce, která pořádá setkání retrokočárků například i v nedaleké Kardašově Řečici. Na Červené Lhotě sraz svolala v sobotu 20. dubna počtvrté. „Původně nebylo vůbec v plánu pokoušet se o nějaký rekord, ale přihlásilo se tolik lidí, že jsme si pak s kolegyňkou řekly, že by byla škoda to nevyužít,“ prozradila, jak vznikl nápad na zápis do knihy rekordů.

Pro každého z účastníků připravila drobný upomínkový předmět a nezapomněla ani na formality jako zápis majitele, druh stroje a přidělení pořadového čísla. „Rekord spočívá výhradně v setkání co největšího počtu kočárků na jednom místě, v našem případě konkrétně červených kočárků na Červené Lhotě,“ upřesnila.

Nakonec napočítala a zaregistrovala neuvěřitelných 87 červených kočárků, které vyrazily ke společnému focení do zámecké zahrady.

Nadšenci z celé republiky

S organizací jí pomáhala Ilona Lonsmínová z Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Ta zmínila, že jihočeská setkání bývala spíše rodinného charakteru, s maximální účastí kolem 18 kočárků. „To jsme se krásně vešli na most a na nádvoří zámku, ale nějak se to rozkřiklo. Rozjelo se to tak, že všichni si pořídili červené kočárky a je z toho taková úžasná megaakce,“ usmívala se spokojeně.

I na ostatních byla znát radost, že deštivé počasí neodradilo od příjezdu zájemce ani ze vzdálenějších míst. „Zapisovala jsem například Karlovy Vary, Kolín, Pardubice, Moravu, prostě všechny kouty Čech,“ vyjmenovala Ilona Lonsmínová.

Událost jednoduše domluvili na sociálních sítích. „Máme facebookovou skupinu Nostalgie, kde se sdružují kočárkoví nadšenci. Setkáváme se v různých městech,“ popsala s tím, že tradici červených kočárků na Červené Lhotě ale zavedla její kamarádka, hlavní organizátorka Marie Kubatová z Jindřichova Hradce.

Až se Svitavy na Pardubicku dorazila například devětašedesátiletá sběratelka kočárků, která si nechává říkat jen teta Věra. „Speciálně pro tuto akci jsem si pořídila červený kočárek Liberta, jinak mám sbírku asi padesáti modrých. Mám v něm panenku, kterou mi daly děti, když jsem po nich chtěla vnoučata a ony ještě studovaly. Je to kluk a jmenuje se Kubíček, mám tu i jeho starší sestru Veroniku,“ popsala s tím, že to už je velká panenka a má vlastní kočárek.

Společně obráží srazy a cestují, což je naplňuje. „Na Červené Lhotě jsem úplně poprvé, sama pořádám sraz v Litomyšli s projížďkou po městě, tam může přijet kdokoliv s jakýmkoliv kočárkem. Je to krásné město a žije tam také velká sběratelka kočárků. Loni jsme to spojili s obědem, procházkou v klášterních zahradách a návštěvou Muzea domečků, panenek a hraček,“ uvedla teta Věra.

Panenka Veronika s ní prý cestuje i do zahraničí. „Chovám také chrty, jezdíme na závody. K smrti nerada se fotím, takže s sebou beru Veroniku, kdekoliv ji vyfotím, je jasné, že jsem tam byla také,“ uzavřela Věra. Tímto způsobem už prý procestovala půlku světa, navštívila například Estonsko, Holandsko a letos se s panenkou Veronikou chystá do Polska k moři.

Po přehlídce kočárků a individuálním focení někteří vyrazili ještě na procházku parkem nebo posedět do místní restaurace.

Podobné rekordy v Čechách

Další podobný rekord zaznamenala Agentura Dobrý den v roce 2020 v Mimoni, kdy šlo o 119 různobarevných historických kočárků na jednom místě. V Chudenicích na Klatovsku se zapsali v roce 2017 hned dvěma rekordy najednou, v počtu kočárků s panenkami (146) a počtu panenek (1168). (lep)

