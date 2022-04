Gastroentorologie, která se zabývá chorobami trávicího traktu, patří k rychle se rozvíjejícím specializacím. "V posledních letech je to raketový rozvoj v oblasti technologií," zdůrazňuje Ondřej Urban, předseda České gastroenterologické společnosti, která konferenci v jihočeské metropoli spolupořádá.

Podle Ondřeje Urbana dochází také k velkému vývoji v oblasti terapie. Jedním z příkladů novinek je využití takzvané biologické léčby, která je pomyslným vrcholem pyramidy například při léčení Crohnovy choroby, zánětlivého onemocnění zažívacího ústrojí. Choroba postihuje především mladé lidi, ale specializovaná léčba má dobré výsledky. Vyžaduje však specializovaná pracoviště.

V budějovické nemocnici začalo sloužit nové endoskopické pracoviště

Nové prostory získalo jedno takové minulý měsíc v Nemocnici České Budějovice, kde podle primáře Martina Bortlíka ošetří řádově vyšší stovky pacientů měsíčně. Nové pracoviště vzniklo v návaznosti na dosavadní péči poskytovanou v českobudějovické nemocnici. Do budoucna by se ale mohlo podle ředitele nemocnice Michala Šnorka stát součástí celostátní sítě specializovaných center, jejichž zřízení se připravuje.

Cílem je garantovat standardizovanou úroveň péče, aby pacienti za specializovanými výkony nemuseli z krajů například do Prahy. Podle Martina Bortlíka by druhé takové centrum v Jihočeském kraji, pokud se to podaří, mohlo vzniknout v Táboře. Uvažuje se i o tom, že by v kraji mohla být tato pracoviště tři. Gastroenterologové v Českých Budějovicích ale také upozornili na nepříjemný problém způsobený koronavirem.

"Česká republika bývala na prvním místě ve světě ve screeningu rakoviny tlustého střeva, v současnosti jsme na 23. místě," upozornil Ondřej Urban. Propad je podle předsedy ČGS významně ovlivněn epidemií koronaviru, a to v celém světě. "Například v České republice bylo v roce 2020 provedeno ve srovnání s rokem 2019 provedeno o 12% méně screeningových koloskopií," upozorňuje Ondřej Urban a dodává, že je třeba motivovat veřejnost, aby vynechaná vyšetření lidé absolvovali. V budoucnu by se to totiž mohlo projevit zvýšeným výskytem vážných onemocnění kvůli zanedbané prevenci nebo kvůli tomu, že případná rizika nebyla včas podchycena a lékařsky řešena.Konference gastroenterologů se v jižních Čechách koná již podruhé v historii těchto setkání. Postupně chce ČGS tyto konference uskutečnit ve všech krajích.