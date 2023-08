Milujete procházky přírodou? Pak rozhodně nesmíte minout druhý výšlap Kanadský tulák - pochod Českou Kanadou, který je pro všechny vyznavače chůze a přírody připravený na sobotu 16. září. Jeho účastníci se vydají z Malého Ratmírova do Kapronou a zvolit si mohou ze dvou odlišných tras.

Druhý Kanadský tulák provede turisty krajinou kolem Krvavého rybníka, Lomů, Kunžaku a nejvyššího bodu Jindřichohradecka - Vysokého kamene. | Foto: DM Česká Kanada

Na pochod se můžete vypravit ze startu z Chatovém táboře Malý Ratmírov (bývalý Slovan) v den akce, sobotu 16. září, v rozmezí 9:30 - 10:30 hodin. Na startu po registraci obdržíte zdarma mapku a slosovatelné číslo do losování o ceny v cíli.

Registrovat se zdarma můžete už dopředu, a to na webu www.stezkack.cz. „Všechny účastníky automaticky zařadíme do slosování o tři lákavé ceny. Ty, kteří se zaregistrují dopředu na webu www.stezkack.cz, navíc ještě čeká slosování o speciální cenu,“ vyzdvihuje Miluše Zdražilová, manažerka Destinačního managementu Česká Kanada. Hlavní cenou je vyhlídkový let nad Českou Kanadou, informace o těch ostatních naleznete na www.stezkack.cz.

Na start do Malého Ratmírova se zájemci mohou zdarma přepravit autobusy. Ty se vypraví z autobusového nádraží v Jindřichově Hradci (odstavná plocha poblíž administrativní budovy ČSAD a bývalého hotelu U Města Vídně) v časech 8:45, 9:00, 9:30 a 9:45.

Vyšlápnout můžete přes Kunžak nebo Lomy

Trasa druhého Kanadského tuláka vede z Malého Ratmírova do Kaprouna a lze volit ze dvou možností, jak ji zdolat. Jedna varianta vede přes Kunžak (14,4 km), druhá přes Lomy (12,1 km). Cíl je na návsi v Kaprounu.

Do cíle je potřeba dorazit do 15:00. „Po příchodu budete zařazeni do slosování o hlavní ceny a speciální cenu, obdržíte krásnou dřevěnou medaili a zároveň také získáte možnost vyhrát nějakou ze čtyřicítky cen v malé tombole,“ láká Miluše Zdražilová.

Něco k občerstvení bude možné zakoupit jak na trase, tak v cíli v Kaprounu. Pro účastníky akce pak bude opět přichystaný svoz kyvadlovým autobusem (Kaproun – přes Malý Ratmírov – nádraží v Jindřichově Hradci), první autobus vyrazí na cestu bezprostředně po losování hlavních cen.

Druhý Kanadský tulák se uskuteční za každého počasí, jeho trasy jsou vyloženě určeny pro pěší a nejsou vhodné pro kočárky. Terén může být místy náročnější.