V provozu měla podle původních plánů České pošty na rušení poboček zůstat jen hlavní úřadovna poblíž městského úřadu v Husově ulici, která ale není pro obsluhu více než dvacetitisícového okresního města uzpůsobená. Také to byl jeden z důvodů, proč město rozhodlo, že bude provozovat poštovní pobočky na sídlištích Vajgar a Hvězdárna prostřednictvím projektu Pošta Partner Plus. Přestože městskou kasu stojí roční fungování těchto poboček více než dva miliony korun, rozhodnutí se ukázalo jako správné.

„Vytíženost pobočky na Vajgaru je až 90 procent, u Hvězdárny je to slabší, kolem 60 procent. Na pobočkách se nám stabilně střídají dvě zaměstnankyně a jsme domluvení s poštou, že pokud by nám z nějakého důvody obě vypadly, pak by dokázali nějak vypomoci. Někteří lidé by si možná přáli rozšíření otevírací doby pošt, to ale z kapacitních důvodů bohužel není možné,“ řekl starosta města Michal Kozár s tím, že město prodlouží s Českou poštou nájemní smlouvy a bude obě sídlištní pobočky dál provozovat ve stávajícím režimu. Na rušení poboček tak doplatila pouze pošta v Jarošovské ulici, kde zůstalo poštovní překladní depo.

Zrušení tří stovek poboček po celé republice podle vyjádření České pošty žádné komplikace nezpůsobilo. „V souvislosti s loňskou redukcí poboček na legislativou určený rámec 2900 poboček nezaznamenala Česká pošta žádný zásadní problém. Pokud porovnáme počet klientů, kteří navštívili všechny pošty v celé republice v letošním květnu s loňským květnem, došlo k jejich poklesu o více než třicet tisíc,“ doplnil celorepubliková čísla mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Zároveň doporučil všem klientům, aby využili možnosti se na pobočky s vyvolávacím systémem předem objednat na konkrétní čas. Na webu postaonline.cz/rezervace nebo také v mobilní aplikaci Pošta Online si lidé mohou vybrat termín a službu, které se plánovaná návštěva týká. Rezervace je obratem potvrzena sms zprávou a e-mailem, kde klient najde rezervační kód. Ten pak při příchodu na poštu jen zadá do vyvolávacího systému a obratem jde na řadu. Objednávat se je nutné minimálně den předem.