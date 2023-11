Možná i dlouhý a komplikovaný soudní spor se podařilo odvrátit od severní spojky, nové silnice, kterou v Českých Budějovicích chystá Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Uspělo dodatečné vyjednávání s kritiky stavby.

Odvolání proti severní spojce v Českých Budějovicích stáhli, může se stavět. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

V odvolání, které podali proti stavebnímu povolení, zdůvodňovali svůj nesouhlas se stavbou nové komunikace například tím, že podle jejich názoru nebyl dostatečně posouzen vliv hluku a vibrací na okolí. Odvolání mělo posoudit ministerstvo dopravy, jak už Deník informoval.

Severní spojka má v Českých Budějovicích odvést tranzitní dopravu na trase Jindřichův Hradec - Plzeň mimo Pražskou třídu a Strakonickou ulici. Spojku má tvořit nová komunikace, která přes dosud nezastavěné území povede od Globusu do Kněžských Dvorů a odtud přes Nemanickou a Okružní na výpadovku na Třeboň. Spojí tak silnice I/20 a I/34 (a potažmo i D3), aniž by kamiony, autobusy nebo osobní vozidla musela zajíždět až na Strakonickou a Pražskou. Tranzit přes jihočeskou metropoli by se tak zjednodušil.

Investorem stavby bude Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stavební povolení vydal z pozice speciálního stavebního úřadu Krajský úřad Jihočeského kraje. Odvolání, které bylo proti stavebnímu povolení podáno, mělo řešit ministerstvo dopravy.

Stažení odvolání

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby by mohlo odvolání významně oddálit realizaci této stavby. „Pro České Budějovice je to extrémně důležitá dopravní stavba,“ zdůrazňuje však Martin Kuba. Proto také ještě vedl o odvolání dodatečná jednání. „V posledních týdnech se mi naštěstí podařilo vést jednání, jejichž závěrem je, že došlo ke stažení odvolání proti této stavbě a stavební povolení tak dnešním dnem nabývá právní moci,“ uvedl v pátek 3. listopadu Martin Kuba na svém facebooku. Pro Deník doplnil, že se jednání týkalo jak výhrad vůči stavebnímu povolení a vzájemnému vysvětlení názorů, tak zdůraznění významu severní spojky pro České Budějovice.

Trasa Severní spojky v Českých Budějovicích.Zdroj: Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Investor - ŘSD - tak má nyní volné ruce. „Takže teď už jen musí ŘSD dokončit prováděcí projekt, podle kterého už je možné zahájit výběrové řízení na zhotovitele. Díky tomuhle kroku tedy pořád trvá to, že by se stavba dala zahájit někdy kolem poloviny příštího roku. Slíbil jsem, že pro to udělám maximum, co budu moct a mám radost, že tohle vyšlo. Zase mi to jen potvrdilo, jak strašně důležité je u těchto velkých projektů se nikdy nevzdávat a trpělivě a poctivě se každý den snažit hledat cesty k jejich prosazení,“ konstatoval Martin Kuba.

Adam Koloušek z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Deník potvrdil, že příprava stavby pokračuje. „V současné chvíli probíhá připomínkování dokumentace pro výběr zhotovitele, předpoklad zahájení výběru zhotovitele je na začátku roku 2024,“ uvedl.

Dvě miliardy bez DPH

Podle dokumentace pro stavební povolení má severní spojka stát dvě miliardy korun bez DPH, upřesnění se očekává od dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele.

Mimo jiné se bude pro severní spojku stavět nový most přes Vltavu a podjezd v Kněžských Dvorech. Proměna kvůli severní spojce čeká i kruhovou křižovatku u Globusu. V dokumentaci je navržena spirálovitá turbo-okružní křižovatka. A úpravy se samozřejmě budou týkat i Okružní a Nemanické ulice.