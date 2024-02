Na dveře klepou v Českých Budějovicích hned dvě velké železniční akce. Podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody bude ve městě pokračovat rekonstrukce železničního uzlu. Mimo jiné chce česká strana vylepšit trať na Linec, protože Rakušané už počítají s úpravami trasy z Lince k české hranici a se zvýšením provozu na této trati. Už záměr zařadili do svých dlouhodobých plánů. Pokud se týká například stavby parkovacího domu u nádraží na straně k Suchému Vrbnému, což je jeden ze zmiňovaných dalších záměrů Správy železnic i dalších investic, konstatoval Jiří Svoboda, že je třeba být optimistou. A využít možnost financování z více zdrojů - z veřejných peněz, úvěru i soukromého kapitálu. Nádraží v Českých Budějovicích se týká také plán na prodloužení podchodu na nástupiště až k Suchému Vrbnému se vstupem i z této strany.

Jiří Svoboda jmenoval jako velkou chystanou investici i dokončení železničního koridoru České Budějovice - Praha v úseku mezi Nemanicemi a Ševětínem. Dokonce jde o příklad stavby, která by se i na železnici mohla realizovat formou PPP projektu, tedy spolupráce státu a soukromého sektoru v tom duchu, že stát si hotovou stavbu dlouhodobě pronajímá a tím ji splácí. Možnost PPP projektu se nyní bude prověřovat. Nyní předpokládaná cena pro tuto stavbu se dvěma tunely je 25 miliard korun.

Aktuálně se na jihu Čech pracuje pro Správu železnic například v Kájově. „Čtyřpodlažní nádražní budova v Kájové ze 70. let minulého století už byla ve špatném technickém stavu, byla dlouhodobě nevyužívaná a existovalo několik možností, jak s ní dále naložit. Správa železnic prověřovala ekonomické možnosti a efektivitu případně vynaložených prostředků a vzhledem k nízké míře využití stanice jsme se nakonec přiklonili k odstranění budovy a jejímu nahrazení menší novostavbou,“ uvedl tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Moderní přístřešek bude podle Dušana Gavendy plně dostačovat potřebám cestujících a přinese výrazné zlepšení veřejného prostoru stanice. Bude umístěný hned u přechodu k nástupišti, aby to lidé měli k vlakům co nejblíže. K dispozici bude automat na občerstvení a počítá se také se zřízením automatu na jízdenky. Jízdní kola bude možné uložit do krytého stání.